Мэрия Саратова продает два памятника в историческом центре за 13,5 млн рублей

Мэрия Саратова выставила на продажу три здания в историческом центре. Торги пройдут в формате электронного аукциона, информируют официальные постановления. Каждая сделка включает одновременное отчуждение земельных участков, на которых расположены объекты.

«Дом жилой О. И. Удалова» на Соляной, 14 продают за 8,9 млн руб. «Дом доходный купца Н. И. Белоусова», на Белоглинской, 11 за 4,48 млн руб. Новые собственники обязаны будут соблюдать режим содержания памятников архитектуры.

Отдельным лотом продается двухэтажное нежилое здание также на Белоглинской, 11. Начальная цена лота составляет 3,89 млн руб. Еще один лот — сооружение на Танкистов, около дома № 73В. Его начальная цена установлена на уровне 3,12 млн руб.

Здание на Провиантской, 12 продают за 24 млн руб. Будущий владелец получит двухэтажное строение, площадью 853 кв. м., а также более 1,1 тыс. кв. м земли под ним.

Подача заявок и сами торги будут проходить в электронной форме. Участники указывают свои цены открыто.

Никита Маркелов