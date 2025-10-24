В Астраханской области планируют ужесточить ограничения на вылов воблы

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о планах ужесточить ограничения на вылов воблы в Волге. Причиной стал промышленный вылов, который ведут рыбаки-любители, а это истощает запасы, отметил господин Шестаков.

Ранее Минсельхоз уже продлил запрет на вылов воблы в Астраханской области до конца 2026 года. В это же время Россия рассматривает возможность возобновить вылов осетра в Азовском море. По словам Ильи Шестакова, запасы осетра восстановились, что в бущем позволит рыбакам снова заниматься коммерческим промыслом.

Глава ведомства сообщил, что текущие объемы вылова составляют около 150 тонн, и выразил надежду на их увеличение при сохранении популяции. Тем временем запрет на вылов осетровых в Каспийском море по-прежнему действует.

Нина Шевченко