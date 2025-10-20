В Саратове появится светящаяся фигура «Белочка с орехом»

В Саратове планируется установить светящуюся фигуру «Белочка с орехом». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Администрация Саратова объявила аукцион на приобретение и монтаж праздничных световых конструкций для украшения города. Власти хотят направить 1,3 млн руб. на закупку световой фигуры «Белочка с орехом», двух афиш пожеланий и пяти консолей «Золотая брошь». Все это разместят в районе улиц Радищева, Волжской и площади Кирова.

Выполнить все работы необходимо в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта. Гарантийный срок на установленные декоративные элементы — 12 месяцев. Заявки принимаются до 27 октября.

Павел Фролов