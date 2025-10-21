Астраханская область показала рост производства осетровых и икры в 2025 году

На территории Астраханской области за первые девять месяцев этого года выращено около 2,9 тыс. тонн товарных осетровых. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

По сравнению с таким же периодом 2024 года рост производства осетровых составил 26,1%. До конца этого года в Астраханской области планируется довести объем выращенной рыбы до 3 тыс. тонн. За январь — сентябрь 2025 года в регионе произведено 25 тонн икры осетровых — рост на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Астраханские рыбоводные хозяйства используют полученную икру осетровых для пополнения своего стада и поставки в другие регионы страны с целью дальнейшего выращивания. Ряд осетровых хозяйств сейчас работают в режиме полного цикла. В Астраханской области насчитывается 57 хозяйств, которые выращивают осетровых и производят черную икру.

Павел Фролов