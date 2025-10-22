Конфетами не принимаем

Кондитерская фабрика «Покровск» семьи Тюхиных должна «Газпрому» 39,5 млн руб. — решение принял Арбитражный суд Саратовской области. Для предприятия с годовой прибылью около 7 млн руб. взыскиваемая сумма превышает 11% оборота. Спор возник из-за неисправного счетчика газа: поставщик, действуя по договору, рассчитал объем потребления по проектной мощности оборудования, что фабрика оспаривала, предлагая использовать средние показатели. Суд признал метод «Газпрома» правомерным и полностью удовлетворил его иск, отказав в требованиях фабрики сделать перерасчет.

Покровская кондитерская фабрика основана в 1937 году

Фото: Правительство Саратовской области

Арбитражный суд Саратовской области взыскал с кондитерской фабрики «Покровск» 39,5 млн руб. в пользу «ООО Газпром межрегионгаз Саратов». Соответствующее решение приняла судья Динара Алехина.

Кондитерская фабрика «Покровск» основана в Энгельсе в 1937 году, с 2014 года работает под юрлицом ООО «КФ «Покровск». Продукцию везут в Москву и Санкт-Петербург, а также другие регионы, сказано на сайте компании. К 2024 году число сотрудников упало до 131. За последний год сокращение составило 8%. Портфель включает больше 15 товарных знаков. Последние зарегистрировали в 2018 году. В 2024 году выручка компании составила 339 млн руб. Это на 1,8% меньше, чем год назад. Чистая прибыль выросла на 79,2% и достигла 7,1 млн руб. Согласно данным Rusprofile, по выручке компания занимает пятое место по отрасли в Саратовской области. Генеральным директором с 31 июля 2024 года стал Виктор Тюхин. Ему принадлежит 79,7% долей в уставном капитале. Еще 20,3% долей имеет ООО «Концерн Покровск». Компания продает кондитерские изделия в своих магазинах. Директором с августа 2024 года является владелец Александр Тюхин. В прошлом году компания показала нулевой оборот.

В минувшем феврале фабрика «Покровск» в суде потребовала от структуры «Газпрома» признать необоснованным применение метода расчета по проектной мощности оборудования. Истец просил исключить излишне начисленную сумму в размере менее 1,2 млн руб.

«Газпром межрегионгаз Саратов» подал встречный иск о взыскании задолженности за поставленный газ.

Сумма долга достигла почти 39,5 млн руб. 54 коп. за период с августа 2023 года по октябрь 2024 года. Компания также требовала взыскать 62 тыс. руб. расходов по госпошлине.

ООО «Газпром Межрегионгаз Саратов» работает с 2003 года и специализируется на оптовой торговле топливом. Вячеслав Башунов руководит компанией с 2020 года. В 2024 году выручка ООО структуры «Газпрома» составила 32,9 млрд руб., увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 634 млн руб. против убытка в 181 млн руб. в 2023 году.

Основанием спора послужила проверка узла учета газа на территории фабрики. Поставщик газа выявил несоответствие показаний счетчика нормам. Прибор учета демонтировали и направили на экспертизу. Специалисты зафиксировали превышение погрешности. Для исправления недостатков провели чистку измерительной камеры и замену подшипников. После ремонта счетчик успешно прошел поверку.

В период отсутствия прибора учета поставщик рассчитал объем потребленного газа по проектной мощности оборудования. Этот метод был предусмотрен договором. Фабрика настаивала на расчете по среднему потреблению за аналогичный период прошлого года. Проверку и демонтаж счетчика провели с согласия фабрики. Заключения экспертов подтвердили, что прибор неисправен.

Суд выяснил, что расчет по максимальной мощности применили обоснованно.

В итоге «Покровску» суд полностью отказал, а требования «Газпрома» удовлетворил в полном объеме. Связаться с представителями фабрики «Ъ» не удалось.

