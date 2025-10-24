Предписание не солоно

Арбитражный суд Волгоградской области поддержал компанию «Руссоль» в споре с Росприроднадзором по поводу устройства автодороги из строительных отходов на берегу озера Баскунчак в Астраханской области и неэкологичных железнодорожных путей. Суд отменил предписание ведомства, выданное производителю в декабре 2024 года, поскольку в нем не были указаны конкретные действия по устранению нарушений. Кроме того, Росприроднадзор не смог доказать, что дорога и железнодорожные пути не соответствуют техническим проектам. Это уже вторая победа «Руссоли» в аналогичных спорах с регулятором. Компания ранее уже добивалась отмены предписания Росприроднадзора по другому делу.

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск соляной компании «Руссоль» к Нижне-Волжскому управлению Росприроднадзора, отменив оспариваемое предписание. Поводом для разбирательства стало предписание, выданное компании в декабре 2024 года по итогам внеплановой проверки.

ООО «Руссоль» зарегистрировано в Оренбурге в августе 2008 года. Основная сфера деятельности – добыча соли. Компанию с момента открытия возглавляет Сергей Черный, он же является одним из бенефициаров. Учредитель – международная компания «Руссоль Лимитед», которая с 2015-го по 2022 год была зарегистрирована на Кипре, а теперь в Приморском крае. ООО «Руссоль» представлена в четырех регионах через представительства в Астраханской, Иркутской, Тульской и Оренбургской областях. На сайте организации заявлено, что она является крупнейшим производителем соли в России и СНГ. За 2024 год доходы «Руссоли» составили 4,8 млрд руб. (на 7,1 млн руб. меньше по сравнению с 2023 годом) при обороте 14 млрд руб. Стоимость активов компании возросла на 15% до 14 млрд руб.

Конфликт между «Руссолью» и Росприроднадзором начался еще летом 2024 года. Тогда ведомство сообщило о результатах внеплановой проверки, инициированной по требованию Волжской природоохранной прокуратуры и жалобам граждан. Инспекторы обнаружили на берегу озера Баскунчак, где компания добывает соль, складирование строительного мусора, несанкционированный сброс сточных вод и другие нарушения. Позже, в сентябре 2024 года, надзор заявил о 14 нарушениях и оценил ущерб окружающей среде в 388 млн руб. Глава ведомства Светлана Радионова тогда не исключила как административного, так и уголовного преследования должностных лиц компании по статьям о загрязнении вод (ст. 250 УК РФ) и нарушении правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ).

Баскунчак – самое большое соленое озеро в мире по версии журнала National Geographic. Оно расположено в Ахтубинском районе Астраханской области (350 км от облцентра) и играет важную роль в добыче соли в России. Озеро представляет собой углубление на вершине соляной горы, уходящей на тысячи метров вглубь. Основное питание водоема обеспечивают источники, приносящие более 2,5 тыс. тонн солей в сутки. На побережье озера есть залежи лечебных глин, аналогичных по свойствам грязям Мертвого моря. Добыча на Баскунчаке началась в 1747 году. С начала XX века здесь производят около 30% всей российской соли, что составляет примерно 1,7 млн тонн в год. С 2008 года месторождение разрабатывает компания «Руссоль». По данным компании, на Баскунчакском месторождении добыча соли производится сезонно, с марта по ноябрь. В 2021 году Баскунчак получил признание, заняв пятое место в номинации «Пляжный, оздоровительный и рекреационный курорт» премии National Geographic «Сокровища России».

Поводом для нового судебного разбирательства стало предписание, выданное «Руссоли» по итогам внеплановой проверки в декабре 2024 года. Основанием для нее, согласно ФГИС «Единый реестр проверок», стало истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в 2023 году.

Представители надзора указывали на неправильное устройство автодороги (она была сделана из щебеночной насыпи и отходов производства и потребления: мусор от сноса и разборки зданий и строительных отходов в виде боя кирпича), а также на метод промывки соли. «Добытая соль после разгрузки... моется в бункерах и 10 корытных мойках. При этом используются вода, забранная из поверхностного и подземного водного объекта производится сброс сточной воды в озеро Баскунчак», - указано в акте суда.

Также надзорное ведомство выявило нарушения в работе «Руссоли» при пользовании недрами. Представители регулятора отметили, что компания отклонилась от утвержденных технических проектов в части устройства железнодорожных путей в озере. Нарушение заключалось в использовании криозота для обработки шпал при укладке путей.

Кроме того, компания обвинялась в невыходе на проектные уровни добычи в 2022-2023 годах. «В соответствии со сведениями за 2022 год добыча поваренной соли составила 1503,059 тыс. тонн. Отклонение фактической годовой добычи от проектной составляет –47%. За 2023 год добыча поваренной соли составила 1593,303 тыс. тонн. Отклонение фактической годовой добычи от проектной составляет –50%», - заявили в суде представители Росприроднадзора.

ООО «Руссоль» не согласилось с предписанием и оспорило его в Арбитражном суде Волгоградской области. Компания настаивала, что документ должен быть признан недействительным, поскольку выводы в нем были основаны на результатах проверки исполнения более раннего предписания от июля 2024 года. А это предыдущее предписание еще в январе 2025 года было признано тем же судом незаконным и отменено.

В предписании просто перечислены нарушения и ссылки на нормативные акты, но отсутствуют конкретные указания для их устранения, указали в «Руссоли».

Одно из спорных положений касается строительства искусственных насыпей для дорог. В суде «Руссоль» утверждала, что проект допускает такие работы, но Росприроднадзор настаивает на строительстве дорог только на соляной залежи, что, по мнению компании, технически необоснованно. Вопрос промывки соли также вызвал разногласия. Компания пояснила, что использует не пресную воду, а рапу — насыщенный солевой раствор из озера. После использования этот раствор возвращается в озеро, что, по мнению «Руссоли», не наносит ущерба экосистеме.

Представители Росприроднадзора на судебное заседание не явились, но направили отзыв на иск «Руссоли». В нем они настаивали на законности своего предписания, так как на момент проверки предыдущее судебное решение еще не вступило в силу, а нарушения устранены не были.

Суд поддержал позицию производителя. В решении указано, что проверка исполнения предписания, которое ранее было оспорено и впоследствии отменено, является неправомерной. Суд отметил, что, хоть то определение и не вступило в силу на момент новой проверки, действия регулятора уже были необоснованными.

Нина Шевченко