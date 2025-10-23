В Пензе задержаны девять предполагаемых «дропперов», изъято имущество на 50 млн

В Пензе задержана группа из девяти человек, подозреваемых в дропперстве. В ходе обысков изъято наличных и транспортных средств на сумму около 50 млн руб., сообщили РИА Новостям в правоохранительных органах.

В ходе операции, проведенной во вторник, было изъято 30 млн руб. и автотранспортных средств на 20 млн руб. Также конфискованы более 150 платежных инструментов, включая 50 банковских карт.

Дело возбуждено по части 5 статьи 187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей. Суд рассматривает меры пресечения для задержанных.

Никита Маркелов