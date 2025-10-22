В Аткарске нет денег на содержание объектов водоснабжения

Аткарску не хватает средств на обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения, поэтому их решили передать на баланс «Облводресурсу». Такое решение поддержали депутаты на заседании облдумы.

Первый заместитель председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области Юрий Чурсин сказал, что правительство области рассмотрело предложение депутатов Аткарского района передать объекты водоснабжения из муниципальной собственности в государственную. Причина проста — у муниципалитета нет денег на их содержание. В Аткарском районе обслуживанием и эксплуатацией большинства объектов водоснабжения и водоотведения уже занимается предприятие «Облводресурс». Других специализированных организаций в районе нет.

Считают, что «Облводресурс» обеспечит бесперебойную работу новых объектов для жителей.

«Облводресурс» и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства согласились принять собственность. Жители Аткарского района будут платить за воду по тарифам, которые установил «Облводресурс». Содержать переданное имущество будут за счет абонентской платы.

Представители фракции КПРФ выступили против этого решения: плата за услуги вырастет, гражданам будет сложнее решать вопросы по водоснабжению, потому что решения принимают не в их районе, а в Саратове. Да и само предприятие «Облводресурс» имеет много проблем, а тут еще добавляют все новые и новые объекты.

Депутаты фракции «ЕР» отметили, что в основном Аткарский район и раньше обслуживал «Облводресурс». Муниципалитет же отвечал всего за несколько восьмиквартирных домов и частные домовладения. Поэтому логично, что за все объекты в Аткарске будет отвечать государственное предприятие из Саратова.

Депутат Сергей Чередников (ЕР) подчеркнул, что финансовые, кадровые и технические ресурсы у большинства муниципалитетов не позволяют содержать объекты водоснабжения как следует. «Про развитие, модернизацию таких систем, если они останутся в муниципалитетах, не может быть и речи»,— сказал господин Чередников.

Депутат Артем Чеботарев (СРЗП) сообщил, что подход правильный. Должен быть единый центр, который отвечает за то, что происходит в районах. Также все умеют считать деньги, так что вопросы логистики решат. Четверо депутатов проголосовали против передачи объектов в госсобственность, но большинство голосов поддержало решение.

В ближайшее время по этому же пути вслед за Аткарским районом пойдут Новоузенский, Духовницкий, Екатериновский муниципальные районы. Раньше уже передали имущество Хвалынского района.

Татьяна Смирнова