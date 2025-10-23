Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Саратовский «ПечатникЪ» хочет обанкротить Минераловодский винзавод

Саратовская компания «ПечатникЪ» планирует обанкротить Минераловодский винзавод. Компания опубликовала свое намерение на портале «Федресурс». Исковое заявление направят в Арбитражный суд Саратовской области, пишет «Ъ-Кавказ».

Минераловодский винзавод работает с 2011 года. Его учредители — компания «Базис» и Мамука Энделадзе. Уставный капитал предприятия равен 10 млн руб. Выручка завода за 2024 год достигла 268,5 млн руб. Прибыль в прошлом году составила 13,7 млн руб.

ООО «ПечатникЪ» также основана в 2011 году. Она производит изделия из бумаги и картона. Ее уставный капитал скромнее — 14,3 тыс. руб. Выручка саратовского кредитора за 2024 год равна 515,7 млн руб. Прибыль за прошлый год— 24,1 млн руб.

Никита Маркелов