«Микроб» вложит в ремонт памятника в Саратове еще 145 млн

Расположенный в Саратове ФКУН «Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб"» объявил аукцион на второй этап реконструкции здания бывшей школы № 99 на улице Университетской, 44. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

В случае с указанным зданием речь идет об объекте культурного наследия — «Училище городское, начало XX века». В период с 1961 по 2005 годы там находилась школа. Далее строение признали аварийным, учебный процесс прекратился. Попытка саратовских властей провести восстановительные работы в 2011 году не увенчалась успехом.

В 2022 году здание передали противочумному институту «Микроб». Соответствующее решение приняла Саратовская гордума. Сначала сообщалось о планах открыть там учебный центр биологической безопасности, но через некоторое время решили создать в здании научно-образовательный консорциум «Будущее биологии и медицины». Осенью 2023 года институт объявил аукцион на первый этап реконструкции строения. За работы предложили около 380 млн руб. В итоге подрядчиком выбрали саратовское ООО «Эверест-Си», которое согласилось выполнить реконструкцию за 377,5 млн руб.

В соответствии с контрактом в рамках аукциона на второй этап подрядной организации предстоит создать монолитные перекрытия, отремонтировать входные группы, восстановить каменную кладку. Также предусматривается, в частности, прокладка внутренних систем канализации, водоснабжения, вентиляции, телефонизации, пожарной сигнализации. Все эти работы требуется завершить до 5 декабря этого года. Заявку можно отправить до 31 октября. Подрядчику готовы выплатить 145,5 млн руб.

