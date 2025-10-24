Житель Саратова получил семь лет колонии за мошенничество на 300 млн рублей

В Саратове суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя по уголовному делу о мошенничестве на 300 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, с 16 марта 2020 года по 29 сентября 2021 года фигурант совместно с неустановленными лицами создал кооперативы и под видом инвестирования в фармакологическую и аграрную отрасли заключил от их имени договоры на передачу личных сбережений с 559 гражданами. В связи с неисполнением договорных обязательств потерпевшим причинен ущерб на сумму более 300 млн руб.

Фигурант не признал свою вину. По решению суда он получил семь лет исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших.

Павел Фролов