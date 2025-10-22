Депутат Чеботарев призвал провести аудит земель и объектов в центре Саратова

Заброшенные дома опасны. Депутат Артем Чеботарев (СРЗП) на заседании облдумы предложил провести инвентаризацию и взять такие объекты на контроль.

Артем Чеботарев сказал, что сейчас все чаще и обоснованно поднимают тему аудита сельскохозяйственных земель. Такой же системный подход, по его мнению, нужно применить и к центру Саратова. Там, по словам депутата, остается большой участок старой, во многом ветхой и хаотичной одноэтажной застройки.

«Эту проблематику я недавно детально обсуждал с губернатором Романом Бусаргиным на встречах с фракциями,- озвучил Артем Чеботарев. — Мы должны провести тотальный аудит этих земель и объектов».

Это нужно, чтобы понять: какие дома жилые, а какие брошены и давно стоят полуразрушенными, кто их владельцы, в каком состоянии коммуникации. Такая неясность создает много проблем: от антисанитарии и угрозы пожара до роста преступности.

Также это влияет на престиж и комфорт Саратова: власти вкладывают силы и деньги в благоустройство центральных улиц, но если зайти в соседний переулок, можно увидеть «удручающую картину заброшенности».

«Эта провальная территория, расположенная в двух шагах от проспектов и набережных, создает разрыв в городской ткани, отпугивает туристов и инвесторов»,— считает парламентарий.

Артем Чеботарев подчеркнул, что он защищает историческое и архитектурное наследие Саратова. Поэтому главное правило — строго разделять: что является памятником, который хранит дух и историю города, а что — обычной постройкой без культурной ценности. К памятникам один подход: их нужно сохранять, реставрировать и встраивать в современную городскую среду. К ветхой застройке — другой, более практичный.

«Мы должны выбрать механизм, позволяющий освободить эти территории для нового качественного и комфортного жилья, социальных объектов или благоустроенных общественных пространств,— подытожил Артем Чеботарев. — Проведение такого аудита — это не просто снос, это проект развития».

По его мнению, это поможет вернуть центру Саратова статус не только исторического, но и динамичного, процветающего города, удобного для жизни. Он предложил начать эту работу и вынести ее на профильный комитет, чтобы детально обсудить с экспертами и общественностью.

Татьяна Смирнова