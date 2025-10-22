В Саратове изменения в работе мировых судей назвали «полумерами»

Структуру и штатное расписание аппарата мирового судьи в Саратовкой области будет утверждать совет судей. На заседании в региональном парламенте большинство депутатов решило, что новшества помогут облегчить работу мировых судей.

Председатель комитета по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области Александр Васильев сообщил, что в федеральные законы «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и «О мировых судьях в Российской Федерации» внесли изменения. Федеральный закон установил, что работники аппарата мирового судьи — государственные гражданские служащие, им присваивают классные чины. Работники аппарата также могут занимать должности, которые не относятся к государственной гражданской службе региона.

Раньше на заседании комитета обсуждали, что секретарь мирового судьи, который в основном занимался технической работой с документами, письмами, теперь войдет в аппарат судьи и сможет участвовать в судебном процессе. Помощник мирового судьи и секретарь судебного заседания остаются в аппарате и состоят на госслужбе.

Теперь изменения вносят в статью закона области «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской области». Уточнили, что работники аппарата мирового судьи смогут занимать должности, которые не относятся к государственной гражданской службе области. По федеральному законодательству, структуру и штатное расписание аппарата мирового судьи будут согласовывать с советом судей области.

Депутаты высказали разные мнения об этой инициативе. Станислав Денисенко (ЛДПР) раскритиковал новый закон. «Каждый раз с трибуны нам говорят о том, что сегодня мировые суды перегружены работой, но при этом мы пытаемся найти варианты, которые позволили бы минимизировать затраты на специалистов, которых и так сегодня не хватает и которым по-хорошему нужно добавить к зарплате: я говорю о секретаре судебного заседания, о помощнике судьи», — сказал господин Денисенко.

Вместо этого решили повысить секретаря участка до секретаря судебного заседания, чтобы сэкономить деньги, считает депутат. Вместо полноценного штата из трех человек, которые могли бы добросовестно работать и выносить взвешенные решения, на работников возложили дополнительные обязанности. «Эти полумеры не изменят ситуацию к лучшему»,— сказал он.

В итоге два депутата проголосовали против. Большинство поддержало законопроект.

Татьяна Смирнова