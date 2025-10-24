Потомок писателя Николая Чернышевского признан иностранным агентом

Министерство юстиции России объявило бывшего депутата Саратовской областной думы Дмитрия Чернышевского иностранным агентом. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на ведомство.

По данным минюста, поводом для признания Дмитрия Чернышевского иностранным агентом стали видео в его YouTube-канале «Савромат». Там распространяется ложная информация о решениях российских властей, объясняют чиновники. Он и несколько других лиц выступали против боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

Экс-депутат (2012-2021гг.) Дмитрий Чернышевский, признанный иностранным агентом, ведет блог, посвященный военно-политической и исторической тематике. Канал набрал 279 тыс. подписчиков. Бывший политик является кандидатом политических наук. С 2007 по 2010 год он был проректором по связям с общественностью Саратовского госуниверситета им. писателя Николая Чернышевского, чьим потомком является нынешний иностранный агент. Более 10 лет сотрудничал с партией «Единая Россия». Дважды избирался депутатом областной думы — в четвертом и шестом созывах.

В период своей политической карьеры признанный иноагентом господин Чернышевский возглавлял фракцию «Единой России» в региональном парламенте. Также он занимал пост заместителя председателя комитета по культуре. До перехода в политику Дмитрий Чернышевский (признан иноагентом) работал в саратовской журналистике с середины 1990-х годов.

В июле 2020 года господин Чернышевский (признан иноагентом) стал участником скандала, когда на заседании облдумы подрался с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко. Инцидент случился во время выступления депутата Николая Бушуева из «Единой России», которое господин Бондаренко начал снимать на смартфон. Во время съемки депутат Анатолий Ципящук, также из ЕР, бросил в господина Бондаренко бутылку с водой. В ответ коммунист попытался вступить в перепалку, но Дмитрий Чернышевский (признан иноагентом) быстро вмешался, скрутив Николая Бондаренко и ударив его по спине. В результате все участники конфликта были лишены слова на одно заседание.

Нина Шевченко