«Ра-М-Ха», православные!

Многопрофильное ООО «Ра-М-Ха» из под Краснослободска должно освободить берег ерика Судомойки и снести беседки — решение Арбитражного суда Волгоградской области устояло в кассации. Иск подала Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Надзор посчитал, что ГБУ «Волго-Ахтубинская пойма» отдала федеральную землю охраняемого лесного фонда в обход законодательства и потребовал признать ничтожным договор, который госучреждение заключило с партнером волжского политика и православного бизнесмена Юрия Дудника. Теперь юрлицо с именем неязыческого творца «Ра-М-Ха» должно самостоятельно освободить участок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный участок расположен к западу от СНТ Опытник-2

Фото: nspd.gov.ru Спорный участок расположен к западу от СНТ Опытник-2

Фото: nspd.gov.ru

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение по делу о природном парке к востоку от Краснослободска Волгоградской области — многопрофильное ООО «Ра-М-Ха» должно прекратить пользоваться федеральной землей и снести беседки.

Спор возник из-за договора, который «Ра-М-Ха» подписало 8 июня 2022 года с госучреждением Волгоградской области «Волго-Ахтубинская пойма». Это учреждение управляет одноименным охраняемым природным комплексом площадью более 1,5 тыс. км. По договору юрлицо обязалось способствовать развитию регулируемого туризма, отдыха, а также рекреационных и экскурсионных услуг.

ООО «Ра-М-Ха» (юрлицо названо в честь неоязыческого божества — «Ъ») работает с апреля 2021 года и зарегистрировано к востоку от Краснослободска Волгоградской области в одном здании с СНТ «Опытник-2». Основной вид деятельности компании — IT-консалтинг, но она зарегистрировала еще 71 вид, включая выпуск и ремонт разных изделий из дерева и металла, дизайн, спорт, туризм, а также добычу нефти и газа. В 2024 году число сотрудников сократилось с 9 человек в 2023 году до 5. В 2025 году бухгалтер, геолог и юрист через суд потребовали погасить долги по зарплате — суд частично удовлетворил несколько исков. По итогам 2024 года выручка ООО «Ра-М-Ха» составила 13,3 млн руб. при чистой прибыли 1,2 млн руб. Компанией владеет и руководит основатель Денис Запевалин — как ИП он специализируется только на естественнонаучных и технических исследованиях.

ООО «Ра-М-Ха» владеет третью нефтедобывающего ООО «Тис». Эту компанию зарегистрировали в Волгограде 27 февраля 2024 года, она работает в сфере услуг по добыче нефти и газа. 40% в капитале принадлежит экс-депутату городской думы Волжского, бизнесмену, главе приходского совета храма св. Георгия в Волжском Юрию Дуднику. Rusprofile оценивает совокупную стоимость его активов включая производство техники для нефтедобычи НПО «Волжскрезинахимторг» почти в 90 млн руб.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура в ходе проверки выяснила, что лесной участок коммерсанту передали в пользование без должных оснований. Прокуратура обратилась в суд и попросила признать договор недействительным, а также обязать ООО «Ра-М-Ха» снести четыре беседки, хозблок и забор.

Спорный участок представляет из себя лесополосу площадью более 20,5 га. Она тянется вдоль берега ерика Судомойка и начинается в 150 метрах к северу от выезда из Краснослободска по ул. Ленина. Доступ на землю перекрывают шлагбаумы. Участок относится к землям лесного фонда и принадлежит Российской Федерации.

Федеральную землю передали в постоянное пользование госучреждению региона «Волго-Ахтубинская пойма». Областные власти не могли распоряжаться участком по своему усмотрению, а спорная сделка мешала свободному доступу граждан в леса, установил суд.

Заключенный договор фактически прикрывал незаконную передачу права пользования землей.

Суд указал, что «Ра-М-Ха» не имело правовых оснований для использования этого лесного участка. Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск в декабре 2024 года и признал сделку ничтожной. Позже двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение. «Волго-Ахтубинская пойма» подало кассационную жалобу, но коллегия окружного суда не нашла оснований для ее удовлетворения.

Никита Маркелов