Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин возглавит прокуратуру Астраханской области. Решение приняли на совместном заседании комитетов Совфеда.

Освободившуюся должность в Астрахани занял Александр Гулягин. Прежний астраханский прокурор Сергей Фрост покинул свой пост в мае. Он руководил ведомством с 2020 года.

Новый астраханский прокурор имеет большой опыт работы. Андрей Кулагин родился в Саратове в 1982 году. Он окончил Саратовскую государственную академию права в 2004 году. Позже он получил второе образование по специальности «Налоги и налогообложение».

Его карьера началась в 2004 году в прокуратуре города Балаково. Затем он работал в управлении Следственного комитета при надзорном ведомстве. С 2013 по 2016 год Кулагин занимал пост заместителя прокурора Западного административного округа Москвы. Позже он стал прокурором Московского метрополитена. В октябре 2021 года его назначили заместителем прокурора Крыма.

Александр Гулягин, чье перемещение одобрили сенаторы, руководил прокуратурой Калужской области с февраля 2014 года. В 2019 году он возглавил воронежское ведомство. Годом позже он перешел на пост прокурора Тамбовской области, поменявшись местами с Николаем Савруном.

Никита Маркелов