В Волжском вынесли приговор няне за смерть съевшего макароны малыша

Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 30-летней местной жительницы по уголовному делу об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель ребенка (п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По решению суда, фигурантка получила два года исправительной колонии общего режима. Отбывать наказание она будет после того, как ее годовалый ребенок достигнет 14-летнего возраста.

Напомним, трагедия произошла в начале мая этого года. Фигурантка, оказывая услуги няни, накормила мальчика отварными макаронами, положила на диван и ушла в другую комнату. В итоге ребенок скончался в результате механической асфиксии.

Павел Фролов