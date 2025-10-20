УФАС оштрафовало АО «Саратовгаз» на 237,5 тыс. руб. за высокие цены

УФАС по Саратовской области обязало АО «Саратовгаз» оплатить штраф в размере 237,5 тыс. руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Требование исполнено, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведенная на основе обращения граждан проверка показала, что АО «Саратовгаз» установило монопольно высокую цену на услуги по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в прошлом году. Саратовское УФАС России возбудило в отношении организации административное дело по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ и оштрафовало ее.

АО «Саратовгаз» является ключевой газораспределительной компанией Саратова, работает с 1945 года. Организация обеспечивает газом порядка 384 тыс. домов и тысячи предприятий. В прошлом году выручка АО «Саратовгаз» составила 1,19 млрд руб. при чистой прибыли 39,4 млн руб.

Павел Фролов