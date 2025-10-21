Росстат и Минздрав РФ поспорили, кто cпутал Волгоградскую область c Вологодской

Российские федеральные ведомства перепутали Волгоградскую и Вологодскую области, что привело к ошибке в статистике по потреблению алкоголя. Об этом сообщило издание «Подъем».

Ранее «Ведомости» написали о резком росте потребления алкоголя в Вологодской области. Цифры показали рост с 7,7 литра этанола на человека до 9,65 литра. Данные были на портале ЕМИСС. Ответственным за информацию там указали Дарью Халтурину из Минздрава.

Госпожа Халтурина объяснила ситуацию изданию «Подъем». Она сказала, что это техническая ошибка. Ее допустили при публикации данных. Чиновница предположила, что сбой произошел в Росстате и заверила, что Минздрав не виноват. Ошибку исправили только после того, как она стала известна публике.

В Росстате с этим не согласились. Там заявили, что просто разместили информацию от Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что этот показатель полностью относится к Минздраву.

Никита Маркелов