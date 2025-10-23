Свое яблоко дороже

Саратовская область показала высокие результаты в производстве плодоовощных консервов, заняв 2-е место в ПФО по итогам 2024 года. Однако местные аграрии сталкиваются с системными проблемами, препятствующими их полноценному выходу на федеральные рынки, рассказали в региональном парламенте. Сети исключают вкусовые качества продукции как критерий, зато требуют круглогодичных поставок, что для саратовских производителей затруднительно без современных дорогостоящих хранилищ. Самостоятельно развивать логистику и строить хранилища фермерам не позволяет высокая стоимость, закредитованность, а также монополии в сфере энергоресурсов. В профильном думском комитете признались, что на решение указанных проблем уйдут годы.

Саратовская область заняла 8-е место в стране и 2-е место в Приволжском федеральном округе по производству консервированной плодоовощной продукции за 2024 год. Об этом на совещании в региональном парламенте рассказала заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Мариевская. На территории субъекта РФ перерабатывают как завезенные концентраты плодов и овощей, так и местное плодоовощное сырье. Что касается соков, то они составляют более 60% в общем объеме производства консервной продукции, рассказала замминистра.

«Продукция местных производителей ограниченно представлена в федеральных торговых сетях, основной объем в области реализуется в другие регионы, в незначительном объеме — на экспорт»,— признала госпожа Мариевская.

Председатель Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер Поволжья», глава КФХ Константин Чикобава рассказал, что сетевые магазины предъявляют много требований к продукции.

«Необходимо выдержать огромный список критериев. Единственный критерий, который там не присутствует, — это вкусовые особенности фруктов»,— подчеркнул аграрий. Саратовские яблоки хранятся меньше, чем выращенные в южных регионах соответствующей селекции, поэтому аграрии ушли в переработку и занялись производством соков, пюре. Существует большая проблема с хранением: сети нуждаются в круглогодичной поставке хорошо хранящегося продукта.

«Мы вчера отгрузили фуру яблок посреднику, который имеет свой логистический центр, он в течение всего года закупает яблоки по всей России и поставляет в сеть круглогодично, у него есть отлаженные системы поставки и так далее, — высказался господин Чикобава. — Я не могу на себя даже как кооператив взять эти функции. У меня нет возможности заниматься еще и логистикой с реализацией». По его словам, каждый должен заниматься своим делом честно и достойно: производители — производить, трейдеры — поставлять, ритейлер — продавать.

Сегодня в Хвалынске мелкие фермерские хозяйства продают яблоки по 35-40 руб. за кг, а на прилавке в Саратове они стоят 120-150 руб. за кг. Сельхозтоваропроизводителям нужно убирать урожай, заниматься подготовкой к зиме, им некогда думать, куда вывезти продукцию, чтобы максимально выгодно продать, поэтому отдают дешевле.

Саратовские переработчики предпочитают поставлять в сети соки: у них больше срок годности. А хранить фрукты в свежем виде им невыгодно из-за больших затрат на электричество. Цена на свежую продукцию, соответственно, будет выше, и она не будет интересна магазинам.

Константин Чикобава рассказал, что если Саратовская область хочет получать больше своих овощей и фруктов, то необходима господдержка по части закладки садов. Производителям нужно увеличить объемы производства и уменьшить себестоимость производимой продукции. Для этого требуются современные фруктохранилища, овощехранилища. Холодильники с регулируемой газовой средой стоят очень дорого. Нынешние ставки банковских кредитов оказываются неподъемны. Снизить себестоимость продукции можно за счет уменьшения энергозатрат. И на этом пути возникают сложности. Установку газопоршневых станций, на которых электричество обходится в несколько раз дешевле, очень сложно согласовать с газовиками.

«Полтора года занимался этим вопросом, мне девять раз возвращали проект, при том что человек, который занимался проектом, сам всю жизнь проработал в этой структуре, — пожаловался господин Чикобава. — Когда в последний раз вернули проект, я сказал, что обращусь в прокуратуру. После этого нам согласовали проект. У нас на рынке кругом монополисты, которые диктуют свои условия по подключению к газу, потреблению электроэнергии. Если у них цены постоянно растут, то как они могут уменьшаться у нас?»

В качестве поддержки Константин Чикобава предложил упростить доступ к газу, чтобы вырабатывать дешевую электроэнергию. Тогда будет возможность длительно хранить фрукты и овощи, а пока, по его словам, монополисты «зажимают со всех сторон».

Представитель кооператива «Покровские овощи» Андрей Чудинов рассказал, что сети требуют продавать им продукцию дешевле: картофель забирают за 18 руб., при том что себестоимость составляет около 20-22 руб. за кг. А на полках он стоит намного дороже.

«У меня в хозяйстве 4 собственных овощехранилища, 5 я арендую. И арендую уже 17 лет, чтобы сохранить мои 8 тыс. т овощей»,— рассказал господин Чудинов. Последнее складское помещение он строил в 2018 году на тысячу тонн, это обошлось в 18 млн руб.

«Прибыль последних лет у овощеводов очень низкая, нет возможности поучаствовать в программе: по ней предлагают компенсировать 20% расходов, а что делать с 80%? Опять кредитоваться? Но мы и так закредитованы по полной. Хотелось бы, чтобы ценообразование было более честным: капусту фермеры продают по 6 руб. за кг, а в магазинах она стоит в разы дороже. Нужны программы, чтобы субсидировать строительство таких хранилищ, чтобы себестоимость продукции стала немного ниже»,— подытожил аграрий. Появляется и другая проблема — логистика. Овощи в складские помещения приходится возить за несколько километров, а потом оттуда — на переработку. И это тоже большие затраты.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что многих аграриев устраивает сложившаяся ситуация. Раз выгоднее сдавать на переработку — пусть сдают на переработку и дальше, сказал чиновник.

«Местных сельхозпроизводителей, переработчиков необходимо поддержать. Главная цель, чтобы саратовцы получали местную продукцию круглый год по адекватным ценам», — резюмировала председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонина Галяшкина (ЕР). По ее словам, решение названных проблем займет не один год, по этому поводу будет проведено еще не одно совещание, темы будут обсуждаться с правительством области. Пока же фермерам рекомендовали обращаться в ФАС по вопросам защиты своих прав и в министерство сельского хозяйства за господдержкой.

Татьяна Смирнова