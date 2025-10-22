Суд в Саратове поддержал жителей «Волжского прайда» и обязал УК снести ворота

Саратовский районный суд постановил снести ворота в поселке «Волжский прайд». Управляющая компания ООО «Волжский прайд» должна их демонтировать. Ворота мешают проезду местных жителей. Решение вынес судья Олег Уркаев. Процесс длился почти год. Значительное время заняла экспертиза.

Эксперт установил факт препятствования передвижению людей. Варианты решения проблемы были разными. Можно было оставлять ворота открытыми. Можно было выдать жителям ключи. Третий вариант — демонтаж. Жители поселка настаивали именно на сносе, пишет ИА «Общественное мнение».

Суд удовлетворил требования жителей. У управляющей компании есть 30 дней после вступления решения в силу. За это время нужно убрать центральные ворота. Также демонтируют ворота на улице Береговой и те, что ведут к Волге.

Раньше с воротами уже связывали конфликтные ситуации. 3 апреля 2025 года автомобилист не мог выехать из поселка. Владелец управляющей компании Михаил Гуцуляк лично не выпускал машину. Он высказывал угрозы. В январе ворота повредили автомобиль другой местной жительницы.

Против Михаила Гуцуляка завершено расследование по уголовному делу. Ему вменяют самоуправство и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Никита Маркелов