Визит Стива Уиткофа в Москву, введение Дональдом Трампом пошлин на индийские товары

Цифры недели

Промежуточный ущерб от нападения ВСУ на Курскую область превысил 3 млрд руб.

Дефицит федерального бюджета по итогам семи месяцев составил 4,9 трлн руб., или 2,2% ВВП.

40,8 млн человек составило число пенсионеров в России на 1 июля 2025 года.

Оптовая стоимость бензина АИ-95 обновила исторический максимум, превысив отметку в 80 тыс. руб. за тонну.

В июле банки выдали кредитов наличными на 345 млрд руб. Это на 23% больше, чем в июне.

Более 5 трлн руб. потратили россияне на покупки в интернете за первые шесть месяцев 2025 года.

Ozon во втором квартале 2025 года получил чистую прибыль в размере 359 млн руб.

63% россиян планировали летний отдых при помощи цифровых платформ.

$161,72 млн заработал хоккеист Александр Овечкин за свою карьеру в НХЛ.

По букве закона

Суд продлил арест фигурантов дела о теракта в «Крокус Сити Холле» до 7 января 2026 года.

Гособвинение запросило шесть лет лишения свободы экс-директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову.

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. Он фигурирует в деле о растрате 33 млрд руб.

Сотни объектов недвижимости стоимостью 2 млрд руб. хочет отобрать Генпрокуратура у бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, обвиняемого в коррупции.

Суд приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

В США началось расследование возможного заговора, организованного в 2016 году администрацией Барака Обамы и направленного против Дональда Трампа.

Дональд Трамп ввел дополнительные 25% пошлин для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти.

Отставки и назначения

Станислав Черчесов назначен тренером ФК «Ахмат».

В российском Burger King впервые за 15 лет сменился гендиректор — должность занял Сергей Козлов.

ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат президента Республики Сербской Милорада Додика.

Цитаты недели

«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели» (президент США Дональд Трамп о встрече своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина).

«Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями» (заявление МИД РФ о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности).

«Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО» (новый президент Польши Кароль Навроцкий об укреплении армии во время инаугурационной речи).

«Он единственный президент США, который не начинал войн. И видно, что он человек, который их заканчивает. Несмотря на более глобальные вопросы, он держит Южный Кавказ в поле зрения. Мы благодарны ему за стремление помочь Азербайджану и Армении. Надеемся, он доведет дело до конца» (президент Азербайджана Ильхам Алиев о Дональде Трампе в преддверии встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне).

«После всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно» (врио главы Курской области Александр Хинштейн о ликвидации «Корпорации развития Курской области»).

«А я об этом с самого начала… предупреждал. Я говорил, что без конкуренции мы никуда не продвинемся, что любые альтернативные Олимпиаде турниры — тупик» (Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев о возможности восстановления статуса Олимпийского комитета России в интервью «Ъ»).

«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны» (губернатор Вологодской области Георгий Филимонов о запрете на работу сети алкомаркетов «Красное и Белое»).

Инициативы недели

Власти Москвы сообщили о запуске тестирования нового механизма борьбы с электросамокатчиками, которые ведут себя агрессивно и часто нарушают правила.

Сделки недели

Крупный поставщик рыбы и морепродуктов «Юнифрост» готовится выкупить бизнес группы «Меридиан», которая специализируется на выпуске пресервов.