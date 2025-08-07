Потребители увидели просвет

Рынок потребительского кредитования постепенно восстанавливается после резкого спада осенью 2024 года. В июле выдачи кредитов наличными увеличились на 23%. Рост подогревается отложенным спросом и ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, хотя ставки пока остаются крайне высокими. Растет и спрос на кредиты наличными под залог недвижимости, чему способствуют менее жесткие требования со стороны банков. Однако по мере снижения общего уровня ставок спрос будет возвращаться к необеспеченному кредитованию.

По данным Frank RG, по итогам июля объем выдачи кредитов наличными вырос на 23% к июню и составил почти 345 млрд руб. Фактически рост продолжается седьмой месяц подряд. Впрочем, по сравнению с результатом годовой давности объем выдачи отстает почти в два раза.

На решения банков о возобновлении кредитования во многом влияет «долгожданное смягчение параметров ДКП в среднесрочном прогнозе», отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Российский рынок кредитования показывает рост благодаря двум факторам: высокому спросу клиентов и активности банков, рассчитывающих на дальнейшее снижение ключевой ставки»,— отмечает начальник управления разработки и продвижения кредитных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Алексей Силкин. По оценке ВТБ, на фоне снижения стоимости кредитов и реализации отложенного спроса объем выдачи кредитов наличными по итогам года составит 3,5 трлн руб. (предыдущий прогноз — 3,2 трлн руб.).

Вместе с тем оживление на кредитном рынке происходит на фоне все еще высоких ставок, снижение которых происходит медленно и не синхронизировано с изменением ключевой ставки ЦБ.

По данным «Финуслуг», на 6 августа средняя полная стоимость кредитов (ПСК) наличными без обеспечения в банках из топ-20 составляет 34,1% годовых (при средней максимальной — 43,3% годовых). С заседания ЦБ в конце июля по ключевой ставке, когда она была снижена на 2 процентных пункта (п. п.), до 18%, средняя ПСК снизилась всего на 0,23 п. п. «Быстрого удешевления кредитов не происходит: процесс снижения процентных ставок по ссудам постепенный и зависит от балансов рисков, управления кредитным качеством и маржинальности бизнеса»,— отмечает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин.

При этом более высокими темпами снижаются ставки по вкладам. Более медленное снижение кредитных ставок позволяет банкам компенсировать ту часть маржи, которую они недополучили в начале года, отмечает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По данным ЦБ, чистая процентная маржа банков в первом квартале на фоне удорожания стоимости фондирования составила 4,2%. Это является одним из самых низких квартальных показателей после второго квартала 2022 года, добавляет господин Алутин.

На фоне общего восстановления объемов выдачи кредитов наличными наблюдается рост объема выдачи кредитов под залог недвижимости.

По данным Frank RG, в июле он достиг 25,7 млрд руб., максимума с начала 2023 года. В Сбербанке также фиксируют рост спроса на такие кредиты — в июле выдачи выросли на 23%, до 5,6 млрд руб. «Частично кредиты с залогом представляют собой переток из необеспеченного сегмента»,— поясняет Иван Уклеин. По его словам, это связано с маневрированием между макропруденциальными лимитами, меньшим риском обеспеченного продукта для банка, давлением на капитал, более низкой ставкой для заемщика, большей суммой и вероятностью одобрения. По данным «Финуслуг», по кредитам наличными с обеспечением залогом ПСК составляет 27,9% годовых.

Недвижимость традиционно служит обеспечением для крупных долгосрочных кредитов с минимальным риском, которые берут на цели, требующие значительных сумм без быстрой альтернативы финансирования, отмечает гендиректор инвестиционной платформы «Инвойскафе» Геннадий Фофанов. Однако по мере снижения ставок необеспеченное кредитование будет становиться востребованнее, отмечают в ВТБ. Переток спроса из кредитов под залог недвижимости на наличные кредиты возможен, если ставки снизятся до 23–25% годовых и банки упростят требования к заемщикам, считает начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев.

