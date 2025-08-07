Ozon получил чистую прибыль впервые в своей истории

Чистая прибыль Ozon (MOEX: OZON) Holdings PLC по итогам II квартала 2025 года составила 359 млн руб. Это следует из неаудированных финансовых результатов группы компаний.

Ozon впервые за 28 лет существования получил чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами. Для сравнения холдинг привел результаты за второй квартал прошлого года: убыток в 28 млрд руб.

Скорректированная EBITDA за минувший квартал достигла 39,2 млрд руб. В связи с этим компания повысила прогнозы показателей на весь 2025 год: теперь итоговая скорректированная EBITDA ожидается на уровне 100-120 млрд руб. при росте оборота примерно на 40% год к году.

Выручка группы за квартал выросла на 87% год к году и достигла 227,6 млрд руб. Основными драйверами роста в Ozon назвали увеличение процентной выручки финтеха (на 198% год к году) и выручки от услуг (100% год к году).

Выручка Группы во II квартале 2025 года достигла 227,6 млрд руб. (+87% г/г). Основные драйверы – рост выручки от услуг (+100% г/г) и процентной выручки финтеха (+198% г/г). Согласно отчету холдинга, финтех направление группы увеличило выручку до 46,2 млрд руб., а прибыль до налогообложения — до 13,1 млрд руб.

Сейчас маркетплейс осуществляет свою деятельность на территории 10 стран, включая Турцию и Китай.