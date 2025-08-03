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Пришли за короной

В Burger King сменился гендиректор

Крупная фастфуд-сеть Burger King впервые за 15 лет после запуска первого заведения в России сменила гендиректора. На место Дмитрия Медового пришел Сергей Козлов, ранее работавший в структурах компании. Смена менеджмента может быть следствием изменения стратегии компании, решившей сфокусироваться на развитии новых направлений бизнеса.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новым гендиректором ООО «Бургер Рус», головной структуры сети Burger King в России, 30 июля стал Сергей Козлов, следует из данных СПАРК. На этой позиции он сменил Дмитрия Медового, возглавлявшего компанию с 2009 года. В Burger King от комментариев отказались. Господин Козлов не ответил на вопросы “Ъ”, с господином Медовым не удалось связаться.

Burger King — один из крупнейших мировых фастфуд-операторов. В России сеть развивается по франшизе, первый ресторан открылся в 2010 году. Выручка ООО «Бургер Рус» в 2024 году, согласно СПАРК, выросла на 21% год к году, до 90,3 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 8,6%, до 1,63 млрд руб.

Владельцами «Бургер Рус» считаются совладелец «Шоколадницы» Александр Колобов, Investment Capital Ukraine и «ВТБ Капитал». 15% в ООО «Бургер Рус» ранее принадлежали канадской Burger King Restaurant Brands International, владельцу франшизы сети. В 2022 году компания сообщила о намерении отказаться от доли. Но в 2024 году она все еще выступала соучредителем российского бизнеса, следует из отчетности «Бургер Рус». Ее доля не конкретизировалась.

Сергей Козлов — не новый человек для российского Burger King. Ранее он уже фигурировал в структурах, связанных с «Бургер Рус». В 2021–2022 годах менеджер, согласно СПАРК, владел и управлял ООО «Бургер Тех», с марта 2022 по апрель 2024 года он был гендиректором «Бургер Рус Поволжье». Сейчас господин Козлов выступает учредителем и гендиректором ООО «Новый путь». Эта компания — правообладатель товарных знаков «Бургер Дом», БК, «Огонь и бургеры», «Вот так бургер!».

Эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд отмечает, что Сергей Козлов — человек «изнутри», хорошо знакомый с операционной моделью сети. Он известен на рынке общепита как антикризисный и операционный менеджер, работавший с франчайзинговыми проектами, в том числе под брендом Burger King.

Смена руководства основной структуры часто указывает на планируемые стратегические изменения, считает старший менеджер практики стратегического консультирования Neo Артем Максименко. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев не исключает, что смена стратегии связана с дистанцированием Burger King International от российского бизнеса, ростом роли локальных партнеров, инвесторов и правообладателей.

Новый гендиректор Burger King, по мнению господина Максименко, может сфокусироваться на оптимизации затрат и повышении операционной эффективности.

Хотя назначение на этот пост именно господина Козлова скорее говорит о желании обеспечить стабильность и преемственность, чем о резкой смене курса, считает Инна Гольфанд. Эксперт не исключает, что сеть сделает ставку на реформы на уровне unit-экономики, может усилить региональную экспансию или запустить новые форматы. Одним из возможных направлений развития она называет dark kitchen (заведения, работающие исключительно на доставку).

Бывший глава франчайзи KFC будет управлять сетью Coffee Like

Сегмент фастфуда считается устойчивым к кризисам и сейчас чувствует себя лучше рынка российского общепита в целом. В мае—июне 2025 года число покупок в точках быстрого питания по всей стране выросло на 8% год к году, выручка заведений — на 19%, а средний чек — на 11%, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД». В целом оборот российских заведений общепита, по оценке аналитиков, увеличился на 14%. Заказов в кафе и ресторанах стало больше на 2%, рост среднего чека достиг 12%.

Дарья Андрианова

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