Пришли за короной

Крупная фастфуд-сеть Burger King впервые за 15 лет после запуска первого заведения в России сменила гендиректора. На место Дмитрия Медового пришел Сергей Козлов, ранее работавший в структурах компании. Смена менеджмента может быть следствием изменения стратегии компании, решившей сфокусироваться на развитии новых направлений бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новым гендиректором ООО «Бургер Рус», головной структуры сети Burger King в России, 30 июля стал Сергей Козлов, следует из данных СПАРК. На этой позиции он сменил Дмитрия Медового, возглавлявшего компанию с 2009 года. В Burger King от комментариев отказались. Господин Козлов не ответил на вопросы “Ъ”, с господином Медовым не удалось связаться.

Burger King — один из крупнейших мировых фастфуд-операторов. В России сеть развивается по франшизе, первый ресторан открылся в 2010 году. Выручка ООО «Бургер Рус» в 2024 году, согласно СПАРК, выросла на 21% год к году, до 90,3 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 8,6%, до 1,63 млрд руб. Владельцами «Бургер Рус» считаются совладелец «Шоколадницы» Александр Колобов, Investment Capital Ukraine и «ВТБ Капитал». 15% в ООО «Бургер Рус» ранее принадлежали канадской Burger King Restaurant Brands International, владельцу франшизы сети. В 2022 году компания сообщила о намерении отказаться от доли. Но в 2024 году она все еще выступала соучредителем российского бизнеса, следует из отчетности «Бургер Рус». Ее доля не конкретизировалась.

Сергей Козлов — не новый человек для российского Burger King. Ранее он уже фигурировал в структурах, связанных с «Бургер Рус». В 2021–2022 годах менеджер, согласно СПАРК, владел и управлял ООО «Бургер Тех», с марта 2022 по апрель 2024 года он был гендиректором «Бургер Рус Поволжье». Сейчас господин Козлов выступает учредителем и гендиректором ООО «Новый путь». Эта компания — правообладатель товарных знаков «Бургер Дом», БК, «Огонь и бургеры», «Вот так бургер!».

Эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд отмечает, что Сергей Козлов — человек «изнутри», хорошо знакомый с операционной моделью сети. Он известен на рынке общепита как антикризисный и операционный менеджер, работавший с франчайзинговыми проектами, в том числе под брендом Burger King.

Смена руководства основной структуры часто указывает на планируемые стратегические изменения, считает старший менеджер практики стратегического консультирования Neo Артем Максименко. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев не исключает, что смена стратегии связана с дистанцированием Burger King International от российского бизнеса, ростом роли локальных партнеров, инвесторов и правообладателей.

Новый гендиректор Burger King, по мнению господина Максименко, может сфокусироваться на оптимизации затрат и повышении операционной эффективности.

Хотя назначение на этот пост именно господина Козлова скорее говорит о желании обеспечить стабильность и преемственность, чем о резкой смене курса, считает Инна Гольфанд. Эксперт не исключает, что сеть сделает ставку на реформы на уровне unit-экономики, может усилить региональную экспансию или запустить новые форматы. Одним из возможных направлений развития она называет dark kitchen (заведения, работающие исключительно на доставку).

Сегмент фастфуда считается устойчивым к кризисам и сейчас чувствует себя лучше рынка российского общепита в целом. В мае—июне 2025 года число покупок в точках быстрого питания по всей стране выросло на 8% год к году, выручка заведений — на 19%, а средний чек — на 11%, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД». В целом оборот российских заведений общепита, по оценке аналитиков, увеличился на 14%. Заказов в кафе и ресторанах стало больше на 2%, рост среднего чека достиг 12%.

Дарья Андрианова