Челябинский губернатор ушел в розыск

МВД РФ объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. По данным источника “Ъ”, экс-глава региона является одним из фигурантов уголовного дело о растрате 33 млрд руб., выделенных из бюджета на ремонт и строительство дорог в регионе. Ранее по этом делу полиция задержала десять человек, в том числе действующего и бывшего министров дорожного хозяйства Челябинской области, сотрудников подведомственных учреждений и экс-руководителей дорожных компаний. В международном розыске сейчас находится еще один бывший глава региона — Михаил Юревич.

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В базе розыска МВД России появилась информация о бывшем губернаторе Челябинской области Борисе Дубровском. Он разыскивается «по статье Уголовного кодекса РФ», но какой конкретно, не указано.

По данным знакомого с ситуацией источника “Ъ”, Борис Дубровский является фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) почти 33 млрд руб. бюджетных средств при строительстве и ремонте дорог в Челябинской области. Именно бывшему главе региона инкриминируют организацию преступления. Ожидается, что расследование уголовного дела завершится до конца этого года, сообщил собеседник “Ъ”, отметив, что дело в отношении господина Дубровского выделят в отдельное производство в связи с розыском.

Борис Дубровский являлся губернатором Челябинской области с сентября 2014 года по март 2019-го.

Он покинул пост досрочно по собственному желанию, после того как ФАС России признала факт заключения антиконкурентного соглашения между губернатором, крупнейшим на тот момент дорожным подрядчиком в регионе АО «Южуралмост» и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. Стороны вступили в сговор при проведении десяти аукционов на ремонт и строительство дорог на общую сумму почти 2,4 млрд руб. ФАС оштрафовал компанию на 484 млн руб.

В 2019 году в отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), но через несколько недель соответствующее постановление отменила прокуратура.

В феврале 2025 года, утверждает источник “Ъ”, фактически по тем же обстоятельствам в МВД начали новое расследование, которое надзор поддержал.

В его рамках полиция задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, которого обвинили в растрате. Также фигурантами дела стали бывший министр Дмитрий Микулик, экс-руководители АО «Южуралмост» и «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов, а также Екатерина Краснихина — экс-юрист бывшего акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко. Мещанский районный суд Москвы отправил всех в СИЗО, кроме Екатерины Краснихиной, оставленной под домашним ареcтом.

По версии следствия, в 2015–2019 годах представители челябинского миндортранса заключили с двумя компаниями госконтракты по ремонту и строительству дорог на сумму более 30 млрд руб. на основании результатов фиктивных конкурсных процедур. После чего они перевели 2,9 млрд руб. на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, откуда средства похитили, считает следствие.

В апреле задержали и этапировали в Москву еще трех фигурантов этого дела: первого заместителя начальника правового управления челябинского миндортранса Станислава Куликова, его предшественника на посту Алексея Плюту и замначальника того же управления Ирину Клементьеву. В мае в списке обвиняемых оказались начальник правового управления министерства дорожного хозяйства Челябинской области Анна Курьянова и директор подведомственного министерству ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова.

По данным СМИ, Борис Дубровский с 2019 года живет за пределами России.

В феврале 2023 года Арбитражный суд Челябинской области признал экс-губернатора банкротом по заявлению АО «ПО "Монтажник"», которым он раньше владел. В мае этого года дело о несостоятельности было прекращено после того, как челябинский предприниматель Денис Кашигин погасил долги экс-губернатора на общую сумму 8,8 млн руб.

Борис Дубровский не единственный бывший губернатор Челябинской области, которого ищет полиция. В международном розыске находится Михаил Юревич. Его вместе с бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым обвиняют в получении взяток на сумму более 3,2 млрд руб. за покровительство подрядчикам при ремонте и строительстве дорог Челябинской области. Активы фигурантов, в том числе группа компаний «Макфа», были обращены в доход государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.

