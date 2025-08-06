Президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий будет стремиться укреплять вооруженные силы страны, чтобы сделать Польшу ведущей силой НАТО. Об этом он заявил в ходе своей инаугурационной речи. Новый лидер пообещал уделять особое внимание защите восточного фланга альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО»,— сказал господин Навроцкий (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что будет поддерживать все усилия по модернизации польской армии.

Сегодня истекает срок полномочий Анджея Дуды, который занимал пост президента Польши с 2015 года. Утром новый лидер Кароль Навроцкий принес присягу перед членами Национального собрания (парламента. — «Ъ»), официально вступив в должность главы государства сроком на пять лет.

Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши, второй тур которых прошел 1 июня, с результатом 50,89% голосов. Победу над кандидатом от правящих сил, мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, он одержал при поддержке консервативной партии «Право и справедливость» (PiS). Предвыборный лозунг господина Навроцкого — «Польша прежде всего, поляки прежде всего». Во время предвыборной кампании он выступал против членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Мэр Варшавы рано радовался».

Анастасия Домбицкая