Милорада Додика отлучили от президентства

ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы нового главы этого гособразования. Тем самым ЦИК выполнил решение Апелляционного суда Боснии, который в конце минувшей недели подтвердил приговор обвиняемому в подрыве государственного строя Боснии президенту РС — год тюрьмы и шестилетний запрет заниматься политикой. Теперь Суд Боснии должен выписать ордер на арест Милорада Додика и распоряжение о препровождении его в тюрьму. Однако ни одному из этих решений лидер РС подчиняться не намерен. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: МИД России Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: МИД России

Решение о лишении Милорада Додика мандата президента Республики Сербской боснийский ЦИК единогласно принял в среду, 6 августа. По сути ЦИК попросту выполнил решение Апелляционного суда Боснии, который в минувшую пятницу, 1 августа, подтвердил вынесенный в феврале приговор президенту РС — год тюрьмы и шестилетний запрет заниматься политикой. Лидера боснийских сербов обвинили в игнорировании решений Конституционного суда страны и высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего.

Ожидается, что уже в ближайшие дни ЦИК назначит досрочные выборы нового президента РС, которые должны состоятся в течение трех месяцев.

Параллельно Суду Боснии предстоит выполнить другую часть своего решения. Судьи должны выписать ордер на арест Милорада Додика и распоряжение о препровождении его в тюрьму для отбывания годичного заключения.

Сам глава Республики Сербской отреагировал на решение ЦИКа практически сразу же после его объявления и ожидаемо резко негативно. Он назвал вердикт ЦИКа «еще одним дерьмом из Сараево». А ранее заверил, что при любом решении Суда Боснии и ЦИКа он не оставит пост президента РС.

Решив игнорировать решения суда и Центризбиркома, Милорад Додик рассчитывает в первую очередь на государственные и партийные структуры, а также на силовиков в самой Республике Сербской. Во вторник он уже заручился поддержкой правящего в республике Союза независимых социал-демократов, руководство которого вновь избрало его лидером партии. До того полную поддержку президенту РС выразило правительство республики.

Сам Милорад Додик на днях объявил, что в случае, если ЦИК назначит выборы нового президента РС, он даст распоряжение полиции не допустить формирования избирательных участков.

Кроме того, по его словам, парламент республики должен принять собственное решение, состоятся ли в РС досрочные выборы президента. С учетом того, что у пропрезидентской партии в парламенте большинство, такое решение ожидаемо будет негативным.

Опора Милорада Додика на силовиков оправдала себя уже после весеннего ордера суда на его арест. Попытки боснийской полиции задержать президента РС встречали в том числе и вооруженное сопротивление охраны Милорада Додика и спецназа РС. Да и пограничная полиция, которая была обязана выполнить приказ центральных властей, не решилась арестовать президента РС при его многочисленных пересечениях границы.

Рассчитывает Милорад Додик и на международную поддержку. Первой о ней объявила Сербия. «Принятое решение абсолютно недемократично, оно направлено против Республики Сербской и сербского народа в целом»,— заявил президент Сербии Александр Вучич, заверив, что «Додик не будет арестован в Сербии, если прибудет туда».

Перед самым решением ЦИКа Милорад Додик посетил с блиц-визитом Будапешт, где встретился с премьером Виктором Орбаном. И тот вновь повторил, что «Венгрия не признает решения суда Боснии».

Ранее Венгрия заблокировала введение против президента РС и его окружения санкций ЕС.

В российском МИДе приговор Милораду Додику расценили как «неправосудный, антидемократичный и абсурдный». Там считают, что «уголовное преследование законно избранного главы сербского энтитета БиГ "заказано" силами, не имеющими ничего общего не только с Фемидой, но и с самой БиГ, нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму».

Весомую ставку Милорад Додик делает, похоже, и на новую американскую администрацию, несмотря на то что ранее США дважды вводили против него санкции. Для изменения позиции Вашингтона этим летом РС резко, почти в пять раз, увеличила расходы на лоббирование в США. Впрочем, до сих пор все эти усилия реальных результатов не приносили. Посетивший недавно Боснию помощник американского госсекретаря Брендан Ханрахан, по данным балканских СМИ, детально обсуждал уход Милорада Додика из политики (см. “Ъ” за 17 июля).

Геннадий Сысоев