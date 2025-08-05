Южный Кавказ меняет куратора

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на этой неделе посетят Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом, в ходе которой может быть подписан меморандум о намерении Еревана и Баку заключить мирный договор. Высокопоставленный дипломатический источник “Ъ” подтвердил подготовку к необъявленным визитам Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в США, о которых молчат в обеих столицах, но которые уже вовсю обсуждают в Вашингтоне. Готовящийся документ не является мирным договором, но сам факт его подписания в Белом доме позволит Дональду Трампу снова предстать миротворцем — теперь уже на Южном Кавказе. Переживающие кризис в отношениях с Москвой Ереван и Баку демонстрируют готовность признать США главным куратором региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Необъявленные визиты лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтон, которые предположительно состоятся в ближайшую пятницу, 8 августа, окутаны завесой тайны. Никаких официальных заявлений ни в Баку, ни в Ереване не делали — там не подтверждают, но и не опровергают информацию, циркулирующую в соцсетях. Ее первоисточником стал некий журналист Алекс Рауфоглу, имя которого ранее в региональных СМИ не фигурировало.

Высокопоставленный дипломатический источник “Ъ” подтвердил подготовку к трехсторонней встрече Трампа, Алиева и Пашиняна в Белом доме.

А в Вашингтоне соратники президента США по Республиканской партии уже говорят о предстоящей встрече, предвкушая новую дипломатическую победу главы Белого дома. «Благодаря усилиям Трампа мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией находится на пороге заключения»,— заявил сенатор от штата Монтана Стив Дейнс. Схожее заявление сделал член Палаты представителей от Южной Каролины Джо Уилсон, сообщивший о том, что «скоро будет заключен мир между Азербайджаном и Арменией».

Как отмечает издание Middle East Eye, «Армения и Азербайджан подпишут мирный меморандум при посредничестве Трампа». При этом издание уточняет, что речь идет не о мирном договоре, а о «письме о намерениях», демонстрирующем политическую волю сторон заключить мир.

Ранее лидеры Азербайджана и Армении неоднократно подтверждали готовность перевернуть страницу более чем 30-летнего кровопролитного конфликта и даже согласовали все 17 пунктов мирного соглашения. Тем не менее оно так и не было подписано из-за невыполненного главного требования азербайджанской стороны о внесении изменений в конституцию Армении, которая в ее нынешнем виде, как считают в Баку, создает почву для территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Несмотря на то что Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну в ходе визита в Вашингтон предстоит всего лишь подтвердить их давно известную позицию, американская сторона полна решимости представить это как прорыв, достигнутый усилиями президента Трампа.

При этом в Вашингтоне, судя по всему, не делают особого различия между декларативным меморандумом о намерениях и юридически обязывающим мирным договором.

Существующий в Белом доме запрос на новые дипломатические успехи президента Трампа подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Назвав 47-го президента США «главным миротворцем», она буквально потребовала присудить ему Нобелевскую премию мира.

«Президент положил конец конфликтам между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией. Это означает, что президент Трамп заключал в среднем по одному мирному соглашению или перемирию в месяц»,— подсчитала госпожа Левитт.

Она никак не упомянула Азербайджан и Армению, однако ранее это сделал сам Дональд Трамп.

Принимая в Овальном кабинете Белого дома генсека НАТО Марка Рютте, президент Трамп сообщил ему, что «конфликт между Арменией и Азербайджаном, похоже, близок к завершению».

По словам информированных собеседников “Ъ” в обеих столицах, США пока не играют официальной роли в мирном процессе между Баку и Ереваном, но их потенциальное появление в нем — вопрос времени и инициативы. Западные медиа и дипломатические каналы, включая посла США в Турции Тома Баррака, все более активно указывают на растущий интерес действующей администрации США к Южному Кавказу.

На этом фоне в своем выступлении на III Шушинском медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал подчеркнуто уважительный жест в адрес президента Трампа, на который президент США отреагировал немедленно.

«Он единственный президент США, который не начинал войн. И видно, что он человек, который их заканчивает. Несмотря на более глобальные вопросы, он держит Южный Кавказ в поле зрения. Мы благодарны ему за стремление помочь Азербайджану и Армении. Надеемся, он доведет дело до конца»,— заявил Ильхам Алиев.

Сделав репост посвященного ему заявления президента Алиева, Дональд Трамп тем самым послал ему встречный сигнал.

Помимо прочего, в Баку надеются, что США помогут решить проблему транспортных коммуникаций в регионе. «Почти пять лет назад, 9 ноября 2020 года, по итогам второй карабахской войны было подписано трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, в котором Россия зафиксировала свою ответственность за разблокировку коммуникаций, включая Зангезурский коридор. Однако девятый пункт соглашения так и не был реализован,— говорит информированный источник “Ъ”.— Теперь же на горизонте появилась новая опция — одна из влиятельных частных компаний США продемонстрировала свои амбиции выступить гарантом реализации проекта Зангезурского коридора, более того, рассмотреть возможность долгосрочной аренды на 100 лет. Так появилась идея нового транспортного коридора — "моста Трампа", в перспективе способного создать новую реальность в регионе»,— продолжает собеседник “Ъ”.

По его словам, несмотря на то, что реализовать эту идею будет непросто в силу многих факторов и сопротивления ряда региональных игроков, включая Иран, это как минимум означает две вещи. Во-первых, заинтересованность Вашингтона в том, чтобы прийти на Южный Кавказ всерьез и надолго. Во-вторых, готовность США к институциональному участию в региональных логистических процессах. «Так, новым модератором на Южном Кавказе может попытаться стать Вашингтон, который готов воспользоваться сложным этапом отношений Москвы как с Ереваном, так и с Баку»,— резюмирует собеседник “Ъ”.

Сергей Строкань