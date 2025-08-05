Глава Минспорта рассчитывает на скорое восстановление статуса ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предполагает, что вопрос с возвращением Олимпийскому комитету России (ОКР) полноценного статуса может решиться уже в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОКР был временно лишен признания Международного олимпийского комитета (МОК) в 2023 году за прием в члены олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам Михаила Дегтярева, занявшая в июне пост президента МОК Кирсти Ковентри «сразу же дала команду наше досье передать в юридическую комиссию для выработки рекомендаций ближайшему исполкому, который состоится в сентябре».

«Мы об этом и просили. Вот наше досье, измененный устав ОКР, наша позиция. Рассмотрите и примите решение. А решение может быть только одно — восстановить ОКР»,— сказал Михаил Дегтярев.

«В Олимпийской хартии четко написано: спортсмены страны, национальный олимпийский комитет которой не признан, не могут выступать под флагом своего государства. Что угодно делайте, но от нейтрального статуса без восстановления ОКР не уйти. Поэтому это отправная точка возвращения флага и гимна. За восстановлением ОКР уже начинается юридическая работа по вопросу смягчения критериев допуска, формированию "дорожной карты" по возвращению под своим флагом»,— добавил министр.

Подробнее — в интервью министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Арнольд Кабанов