Администрация Трампа раскручивает «Рашагейт»

В США началось расследование возможного заговора, организованного в 2016 году администрацией Барака Обамы и направленного против Дональда Трампа — на тот момент избранного, но еще не вступившего в должность президента. Запрос на расследование поступил от главы Национальной разведки Тулси Габбард, обвинившей спецслужбы в том, что они сфабриковали выводы о российском вмешательстве в выборы, чтобы очернить Трампа. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Мишель Обама, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама

Фото: Evan Vucci / AP Слева направо: Мишель Обама, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама

Фото: Evan Vucci / AP

Генпрокурор США Пэм Бонди на днях официально инициировала расследование, чтобы выяснить обстоятельства дела о так называемом российском вмешательстве в выборы 2016 года, а также о преследовании по этой причине Дональда Трампа и его окружения.

Решение последовало за публикацией главой Национальной разведки Тулси Габбард свыше сотни документов, которые поставили под сомнение выводы американских спецслужб о российском влиянии на выборы-2016.

Более того, госпожа Габбард фактически заподозрила высокопоставленных чиновников администрации Барака Обамы (да и его самого), а также представителей спецслужб в сговоре с целью очернения Дональда Трампа. Действия против на тот момент избранного, но еще не вступившего в должность президента США Тулси Габбард назвала «многолетним государственным переворотом против президента Трампа, избранного американским народом».

Среди рассекреченных материалов, в частности, было упоминание встречи, на которой Барак Обама в декабре 2016 года — уже после победы Дональда Трампа — попросил подготовить обновленную разведывательную оценку, которая подробно бы описывала «инструменты, использованные Москвой, и ее действия, которые она предприняла, чтобы повлиять на выборы».

При этом в первоначальных выводах спецслужб содержалась иная информация: о том, что действия России хоть и имели место, но никак не повлияли на исход выборов.

В 2017 году этим делом занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, чья работа привела к многочисленным обвинительным приговорам в отношении помощников и союзников президента Трампа, но не выявила доказательств преступного сговора республиканцев с Москвой. Так или иначе, расследование изрядно подпортило большую часть первого срока Трампа.

Две недели назад Минюст США подтвердил, что получил документы от главы Национальной разведки и принял их к сведению. А 4 августа, как сообщил Fox News, генпрокурор лично приказала своему персоналу приступить к изучению предоставленных материалов. По данным телеканала, по делу уже назначили спецпрокурора (его имя не раскрывается), результатом работы которого должно стать обвинительное заключение и передача дела в суд с последующим рассмотрением всех обстоятельств большим жюри. Представитель Минюста отказался комментировать Fox News информацию о начатом расследовании, но заявил, что глава ведомства относится к делу «очень серьезно».

На текущем этапе обвинения пока не предъявлены ни одному потенциальному ответчику.

Правда, ранее телеканал CNN сообщал, что ФБР начало расследование в отношении экс-директора бюро Джеймса Коми и бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Речь идет о возможных ложных показаниях в Конгрессе по вопросу «российского вмешательства».

Дональд Трамп, комментируя обнародованные Тулси Габбард документы, обрушился с критикой как на бывших чиновников администрации Обамы (все тех же Коми и Бреннана), так и на экс-президента. По мнению господина Трампа, Барак Обама тоже должен ответить по закону, поскольку его действия являются «изменой» и попыткой «государственного переворота».

Помимо этого, в прессе в связи с расследованием стало появляться имя конкурентки Трампа на президентских выборах 2016 года — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Согласно пресс-релизу офиса сенатора-республиканца Чака Грассли, по запросу которого Минюст рассекретил приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарема (расследовал потенциальные нарушения в деле о российском вмешательстве), у предвыборного штаба Клинтон был четкий план очернения республиканского кандидата через обвинения в связях с Россией. В релизе делается намек, что штаб Клинтон де-факто вступил в сговор с ФБР, которое на тот момент возглавлял Джеймс Коми.

Мнения о перспективах дела о российском вмешательстве в США разделились. В частности, эксперты указывают на президентский иммунитет, из-за которого будет сложно привлечь бывшего президента за деяния в пору его нахождения на посту.

Сам Дональд Трамп признал, что решение Верховного суда по делу о президентской неприкосновенности, инициированному им в прошлом году, будет серьезным подспорьем Бараку Обаме. Более того, добавляет Fox News, пока неясно, «кого именно будут преследовать и какие обвинения могут быть предъявлены», учитывая, что сроки исковой давности по некоторым деяниям (тем, что произошли десять лет назад) уже истекли.

Однако глава нью-йоркской компании Bukh Law Firm Аркадий Бух, комментируя “Ъ” возможность привлечения к ответственности бывших чиновников администрации Обамы, включая самого экс-президента, отметил, что чисто гипотетически это все-таки осуществимо. Говоря о сроке давности, юрист подчеркнул: прокуратура может попытаться доказать, что чиновники продолжали «преступную деятельность» даже после ухода с постов, например занимаясь «сокрытием фактов» или продолжая распространять в СМИ, переписках или выступлениях «заведомо ложную информацию, осознавая ее неправдивость». По словам господина Буха, такое поведение уже подпадает под определение «продолжение заговора».

А если будет доказано, что Обама продолжал «дергать за ниточки» после того, как покинул пост, то он тоже окажется в уязвимом положении.

Обращая внимание на то, что на федеральном уровне, в апелляционных судах и в Верховном суде сейчас доминируют консерваторы, Аркадий Бух приходит к выводу: решения могут быть вынесены в пользу обвинения, что может сделать ситуацию для бывших чиновников Обамы «очень печальной».

Екатерина Мур, Вашингтон