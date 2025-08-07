Число пенсионеров в РФ на 1 июля составило 40,8 млн человек

Численность пенсионеров в России на 1 июля 2025 года достигла 40,8 млн человек, свидетельствуют данные Соцфонда, имеющиеся в распоряжении «РИА Новости». За I полугодие показатель сократился: в начале года на учете состояло почти 41,2 млн граждан.

Более 7,6 млн россиян продолжают работать после выхода на пенсию. Пенсии по инвалидности получают почти 2,3 млн человек, по потере кормильца — около 1,45 млн.

Программы долгосрочных сбережений уверенно расширяют нишу на рынке негосударственных пенсий. К середине 2025 года объем привлеченных средств превысил 414 млрд руб., а количество участников достигло 5,4 млн человек.

