За полгода россияне потратили на покупки в интернете более 5 трлн рублей

В январе—июне 2025 года российские потребители потратили на онлайн-покупки около 5,3 трлн руб., подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Рост составил 36% год к году, что на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первой половины 2025 года на покупки в интернете уже приходится пятая часть от всего объема розничных продаж (22,4%). Год назад за аналогичный период она составляла 15,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Топ-5 товаров по объему онлайн-продаж в первом полугодии по-прежнему возглавляют продукты питания. Так, на готовую еду из общепита и доставку из магазинов приходится 20% от всего объема интернет-торговли. Следом идут мебель и товары для дома (15,7%), одежда и обувь (13,5%), электроника и бытовая техника (12%).

Наиболее высокую динамику роста продаж в первом полугодии показали цифровые товары и продукты питания — 66% и 62% год к году. Почти 50-процентный рост объемов в аптеках, товарах для дома и мебели, ювелирных изделиях и часах, а также инструментах. В 2024 году лидерами по темпам роста были аптеки (на 172%), товары для творчества (158%), инструменты и садовая техника (129%), автозапчасти и автоаксессуары (128%). Как пояснили в АКИТ, такие высокие показатели в ряде категорий были связаны с низкой базой прошлых лет — сейчас рост таких категорий становится более органичным.

«Мы видим продолжение всех главных тенденций прошлого года: регионы по-прежнему наращивают объемы интернет-торговли — сегодня их доля в общей структуре онлайн-покупок составляет уже почти 77%»,— отмечает президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, первая половина текущего года показала высокий рост уровня проникновения электронной торговли: сегодня уже пятая часть всех покупок приходится на онлайн-канал. Все это благодаря тому, что в показателях высокого роста появляются новые географические точки страны: Коми, Марий Эл, Калининград, Чувашия и другие — это те регионы, которые никогда раньше не светились в аналитических данных развития интернет-торговли, отмечает эксперт.

Подробнее о тенденциях на рынке онлайн-торговли — в материале «Ъ» «Продавцы потратились на маркетплейсы».

Алина Мигачёва