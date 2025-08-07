Июль добавил к дефициту триллион

Дефицит федерального бюджета за июль подрос еще на 1,2 трлн руб. и по итогам семи месяцев составил 4,9 трлн руб., превысив запланированный на весь год показатель. Бюджет по-прежнему недополучает нефтегазовые доходы, но из-за прироста остальных поступлений относительно прошлого года находится в небольшом плюсе. Расходы госказны растут заметно быстрее, чем доходы, но динамика этого увеличения стабильна. Превышение недавно уже увеличенного показателя дефицита делает неизбежной еще одну, уже осеннюю правку закона о бюджете.

Доходы федерального бюджета по итогам января—июля составили 20,3 трлн руб., расходы — 25,2 трлн руб., сообщил в четверг, 7 августа, Минфин. В результате дефицит бюджета сложился в размере 4,9 трлн руб., или 2,2% ВВП. По итогам полугодия в процентах к размеру экономики он был заметно меньшим — 1,7% ВВП. В рублях показатель за июль прибавил 1,2 трлн руб. (отметим, в плюсе в этом году был только март).

Доходная часть бюджета по итогам семи месяцев относительно такого же периода прошлого года увеличилась на 2,8%. Этот скромный прирост обеспечен ненефтегазовыми поступлениям, которые прибавили 14% год к году, составив 14,8 трлн руб.

Главный вклад в эту часть доходов традиционно внес НДС (внутренний и при импорте), выросший год к году на 6,9%, до 7,8 трлн руб.

Налоговые же поступления от добычи и продажи нефти и газа упали на 18,5%, до 5,5 трлн руб.

Как и прежде, это объясняется прежде всего существенным снижением цены на нефть Urals и укреплением рубля (подробнее о нефтегазовых доходах см. “Ъ” от 6 августа).

Расходы федерального бюджета в январе—июле 2025 года к такому же периоду 2024-го увеличились значительно больше, чем доходы,— на 20,8%. Примерно такие темпы прироста трат, отметим, остаются неизменными с апреля — тогда они также составляли плюс 20,8% к сопоставимому периоду. В начале же года фиксировалось ускоренное финансирование расходов (в январе сразу плюс 64,1% год к году), связанное с оперативным заключением контрактов и авансами по «отдельным контрактуемым расходам». По завершении «периода авансов» на отрезке февраль—июль прирост трат к такому же периоду получается меньшим — 14,9%.

Сложившийся по итогам января—июля дефицит в 4,9 трлн руб. уже заметно превышает показатель, заложенный Минфином в принятой Госдумой в июне новой редакции действующего закона о бюджете. Тогда, напомним, расходная часть бюджета-2025 была увеличена на 2% — с 41,5 трлн до 42,3 трлн руб., а доходная (из-за падения нефтегазовых поступлений) напротив, снижена — с 40,3 трлн до 38,5 трлн руб., или на 4,5%.

Соответственно, почти втрое был увеличен плановый дефицит — с 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП, до 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП (подробнее об изменении параметров бюджета см. “Ъ” от 29 мая). Превышение и этого, исправленного показателя дефицита делает неизбежной еще одну, уже осеннюю правку закона о бюджете — впрочем, о том, что она состоится, министр финансов Антон Силуанов информировал Госдуму еще при первом его изменении.

Вадим Вислогузов