Суд на полгода продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд продлил на шесть месяцев, до 7 января 2026 года, арест обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это касается всех 4 исполнителей теракта и 15 соучастников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар.

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О продлении ареста ходатайствовало гособвинение. Ранее прокурор просил закрыть процесс по делу, так как в материалах упоминается секретная информация. Также в деле присутствуют сведения, разглашение которых помешает следствию против других фигурантов.

Рассматривать дело начали сегодня в здании Мосгорсуда. Непосредственно в теракте обвиняют в 13 человек, остальным вменяют содействие террористической деятельности. Госпожа Айвар сообщала, что исполнители преступления полностью признали вину и раскаялись. Потерпевшими признаны 2,4 тыс. лиц, включая шесть организаций. Сумма гражданских исков по делу составила более 65,7 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».

Никита Черненко