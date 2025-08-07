Путин объяснил, почему до сих пор не встретился с Зеленским

Владимир Путин допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. До сих пор такой встречи не произошло, так как не были созданы условия, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ian Langsdon / Pool / Reuters Фото: Ian Langsdon / Pool / Reuters

«Я уже говорил неоднократно, что я в целом ничего не имею против, — сказал Владимир Путин (цитата по "Интерфакс"). — Это возможно».

Однако «для этого должны быть созданы определенные условия», и до их создания «к сожалению, пока еще далеко».

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле представил ему предложение Вашингтона организовать трехстороннюю встречу — с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что «российская сторона этот вариант оставила без комментария». Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается на следующей неделе.

Подробнее — в материале «Ъ».