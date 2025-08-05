Семь лет за партработу

Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам заключения по делу о незаконном финансировании партии «Шор», которая ранее была объявлена в Молдавии запрещенной. В тот же день огласили приговор и другому функционеру партии «Шор» Светлане Попан — ей суд назначил шесть лет лишения свободы. Сама фигурантка громкого дела и российские политики сочли приговор политически мотивированной попыткой оказать давление на оппонентов в преддверии сентябрьских парламентских выборов в Молдавии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул в суде

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Евгения Гуцул в суде

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

5 августа, день оглашения приговора Евгении Гуцул, ее сторонники решили встретить акциями протеста в Кишиневе, сочтя ее арест и затем и приговор политически мотивированными. Это вынудило власти усилить полицейские наряды в городе, хотя в итоге никаких инцидентов в то утро зафиксировано не было.

Вскоре после оглашения вердикта суда госпожа Гуцул передала через своих адвокатов обращение. «Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху. Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы»,— заявила глава Гагаузии. И прямо указала, что считает обвинение в свой адрес «попыткой запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать не так, как хочет партия власти».

Сами молдавские власти, однако, отнюдь не считают, что судебное решение хоть как-то связано с политикой.

«У нас никакой позиции нет. Это не политическое дело. Мы не можем это комментировать, так как работает юстиция»,— прокомментировал “Ъ” приговор пресс-секретарь президента Молдавии Майи Санду Игорь Захаров.

Уголовные дела в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан были переданы в суд еще в апреле прошлого года Антикоррупционной прокуратурой Молдавии. По версии прокуратуры, будучи секретарем партии «Шор», которая в 2023 году была признана неконституционной, госпожа Гуцул с 2019 по 2022 год регулярно ввозила в страну деньги из России, направленные на финансирование деятельности этой политической силы.

Партию основал олигарх Илан Шор, объявленный в Молдавии в розыск, который, по версии прокуратуры, «систематически финансировал партию крупными суммами наличных средств, которые не отражались в официальных отчетах».

Помимо этого, Евгении Гуцул предъявлено обвинение в координации работы некоторых партийных офисов и «сознательном получении денежных средств от организованной преступной группировки» на сумму свыше 42,5 млн леев (более 200 млн руб.). Эти средства, как утверждают следователи, использовались для финансирования партийной деятельности, включая оплату протестных акций, и неофициальных выплат сотрудникам, что «наносит ущерб государству и нарушает существующее законодательство».

Аналогичные обвинения предъявлены и еще одному видному члену партии Светлане Попан: с сентября по ноябрь 2022 года она якобы приняла 9,74 млн леев (более 45 млн руб.) от организованной преступной группировки.

Деньги направлялись на расходы партии, включая проведение массовых акций протеста и выплату «зарплаты в конвертах» членам территориальных отделений.

В Москве на нынешний приговор откликнулись практически сразу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул «образцом политически мотивированного решения» и «образцом попыток оказания неприкрытого и незаконного на самом деле давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании». «Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И конечно, речь идет о том, что правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране»,— отметил господин Песков.

«Потрясен несправедливостью и жестокостью приговора молдавских властей Евгении Гуцул, прекрасному политику и матери двоих малолетних детей. Это решение именно властей, а не судебной инстанции. И это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября»,— написал, в свою очередь, вице-спикер Совета федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Схожую оценку в беседе с “Ъ” решению суда в отношении госпожи Гуцул дал и депутат Госдумы Константин Затулин. «Это вопиющий и по составу, и по результатам суд, который направлен не только на то, чтобы репрессировать Евгению Гуцул, но и в целом репрессировать политическую волю гагаузского национального меньшинства, заставить его подчиниться воле "евроинтеграторов"»,— отметил он, добавив, что «большой надежды на то, что будет проявлена хотя бы элементарная справедливость, не было».

По его мнению, «многое решится на выборах в сентябре (28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы.— “Ъ”), и от результата этих выборов многое зависит».

Алевтина Парфенова