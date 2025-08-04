Хинштейн сообщил об упразднении «Корпорации развития Курской области»

«Корпорацию развития Курской области» (КРКО) решено упразднить, потому что «карму ее почистить будет практически невозможно», заявил врио губернатора области Александр Хинштейн. Врио министра имущества региона Дмитрий Савин уточнил, что проект распоряжения правительства о ликвидации корпорации был подготовлен на прошлой неделе, сейчас его согласовывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Хинштейна, корпорация взяла на себя «целый ряд вообще не свойственных себе функций». «Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов»,— пояснил врио губернатора на оперативном заседании регионального правительства (цитата по «РИА Новости»).

В середине июля Александр Хинштейн сообщил об отставке и.о. руководителя КРКО Александра Бережного. Господин Хинштейн назвал «вредительством» решение корпорации подать жалобу на часть решений прошлого руководства Курской области по строительству фортификационных сооружений. Бывший глава корпорации Владимир Лукин с конца 2024 года находится под стражей по делу о хищениях при строительстве линий обороны на границе. В рамках дела также арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Аванс не вынесет двоих».