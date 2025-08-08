Бензин не остывает

Биржевая стоимость бензинов продолжает обновлять рекорды: за неделю она прибавила 3–4%. Начавшийся рост котировок усилился после инцидентов на НПЗ, выбывающие объемы топлива пообещало компенсировать Минэнерго. Участники рынка считают, что ресурс для нового скачка биржевых цен исчерпан, но падения котировок в августе ждать не стоит.

Цены на бензин АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России 8 августа выросли на 0,8%, до 80,20 тыс. руб. за тонну. Оптовая цена на эту марку бьет исторический рекорд пятый торговый день подряд. Бензин АИ-92 на бирже подорожал на 0,41%, до 68,59 тыс. руб. за тонну, цена на дизельное топливо снизилась на 0,01%, до 58,67 тыс. руб. за тонну. С понедельника, 4 августа, котировки бензинов прибавили 3–4%.

Продолжающийся после ввода полного запрета на экспорт бензина рост котировок ускорился из-за аварий на НПЗ 2 августа. Минэнерго 8 августа заявило, что выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов заводов будут компенсированы в ближайшие дни. «Восстановительные работы ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ»,— сообщило министерство, призвав всех участников рынка вернуться «в режим регулярности и равномерности реализации и приобретения автомобильного бензина на всех доступных биржевых базисах».

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что котировки уже находятся на уровнях, которые генерируют независимым АЗС убыток в несколько рублей на литр от продажи закупленного на бирже бензина.

По его словам, это вряд ли приведет к падению биржевых цен, так как запасов товара на независимом рынке почти нет. Но, полагает собеседник “Ъ”, предел роста биржевых цен на ближайшее время достигнут, далее они будут колебаться вблизи сложившихся уровней.

Ключевым фактором роста котировок стали инциденты на НПЗ, совпавшие с плановыми ремонтами и высокой ценовой конъюнктурой, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. Дополнительным фактором, отмечает он, стало то, что многие потребители откладывали закупки, ожидая коррекции биржевых цен после введения полного запрета на экспорт. По словам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, рост котировок вызван в том числе отсутствием запаса прочности в производстве бензина, так как объем выпуска лишь немного превышает внутренний спрос.

Поэтому, продолжает он, любые плановые или аварийные остановки НПЗ в сезон высокого потребления приводят к разбалансировке.

Для минимизации рисков необоснованного роста цен ФАС предложила повысить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15% до 17%.

В ФАС заявили “Ъ”, что сейчас проработка этой меры находится на финальной стадии. По информации источника “Ъ”, предложение ФАС не было поддержано в ходе совещания по ситуации на топливном рынке 5 августа с участием первого замминистра энергетики Павла Сорокина. По словам другого собеседника “Ъ”, окончательное решение об увеличении норматива будет приниматься в ближайшее время правительством. Увеличение норматива биржевых продаж, считает Максим Дьяченко, не окажет заметного влияния на баланс спроса и предложения, так как нефтекомпании уже продают на бирже больше, чем действующие 15% и предлагаемые ФАС 17%.

На фоне роста стоимости топлива на бирже правительство планирует расширить для нефтекомпаний возможности получения демпферных выплат. Сейчас, если среднемесячные биржевые цены на бензин АИ-92 превысят 66,49 тыс. руб. за тонну, то есть отклоняются более чем на 10% от уровня, указанного в Налоговом кодексе, то демпфер нефтекомпаниям в этот месяц не выплачивается. По информации “Ъ”, порог для бензина намерены увеличить с 10% до 15%, для дизельного топлива — с 20% до 25%. По словам источника “Ъ” в отрасли, вероятнее всего, правительство в начале осенней сессии утвердит повышение порога отклонения оптовых цен на топливо с 1 августа, и нефтекомпании не лишатся субсидий за этот месяц. По данным Минфина, в июне в рамках механизма демпфера нефтекомпании получили выплаты на 58% меньше, чем за тот же месяц годом ранее,— 59,9 млрд руб., а по итогам января—июля эти поступления сократились на 46%, до 604,6 млрд руб.

Ольга Семеновых