Россия отказалась от моратория на ракеты средней и меньшей дальности

Россия больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что многочисленные предостережения России были проигнорированы, и ситуация развивается в сторону размещения американских ракет. В связи с этим Россия больше не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями.

«Решения по ответным мерам на развертывание американских и западных ракет средней и меньшей дальности будут приниматься после анализа ситуации. Об этом сообщили в связи с обсуждением моратория на такие ракеты»,— указано в публикации на сайте МИД России.

В МИДе добавили, что шаги коллективного Запада в распространении РСМД создают угрозу безопасности России, что требует ответных мер. В частности, упоминается размещение наземных ракет американского производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.