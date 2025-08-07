Тарифы поданы

Российский рынок акций вырос на 5% на фоне сообщений о переговорах президентов России и США. Индекс Мосбиржи достиг отметки в 2905 пунктов впервые с 6 июня. Больше всего прибавляют бумаги НОВАТЭКа, «Юнипро», «Газпрома» и «Аэрофлота». Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже держится чуть выше $67 за баррель. При этом уже через 21 день динамика может усилиться, указывают аналитики. Через три недели в силу вступит указ о дополнительных 25-процентных пошлинах на индийские товары за покупку российской нефти. Глава Белого дома подписал его 6 августа. При этом аналогичные санкции могут быть расширены и на другие страны, которые закупают российские энергоносители, в том числе на Китай, рассказал Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Их обоснованность именно с точки зрения торговли и для Индии, и для Бразилии, конечно, совершенно не годится, и, естественно, это будет вызывать отторжение и сопротивление. Для Индии импорт российской нефти — в том числе вопрос безопасности. Опция в отношении Нью-Дели была проработана заранее, об этом свидетельствует то, что Трамп подписал документ. Судя по всему, каких-то результатов от переговоров Стивена Уиткоффа с российским руководством в Белом доме не ждут. Соединенные Штаты намерены реализовать на практике угрозы и ультиматумы, которые выдвигали ранее.

Думаю, что американцы от этого проигрывают больше, чем индийцы, потому что для сдерживания Китая Индия крайне важна. Подобными шагами они отталкивают от себя Нью-Дели».

Ранее индийский МИД указывал, что страна вынужденно сотрудничает с Москвой. А критику в свой адрес за это называл «неоправданной», поскольку Вашингтон и сам продолжает торговать с Россией. Впрочем, согласно тексту указа, глава Белого дома может пересмотреть решение о дополнительных пошлинах как в случае устранения опасности для США, так и в случае введения Нью-Дели ответных мер. Документ о новых сборах против Индии называется «противодействие угрозам США со стороны российского правительства». Он был опубликован спустя час после завершения визита Уиткоффа в Москву.

Как Нью-Дели может отреагировать на дополнительные санкции? “Ъ FM” обсудил это с заведующим лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрем Колгановым: «Индия будет выкручиваться, попытается выйти на переговорный процесс. Но вполне возможно, что Нью-Дели прекратит закупки каких-то видов американских товаров в ответ на повышенные пошлины. Индийцы, конечно, более склонны к компромиссу с США, чем китайцы. Но в то же самое время открытого давления на свой суверенитет они очень не хотят допускать. Индия попробовала так или иначе торговать с Россией, но при этом будет сокращать американские закупки в ответ на то, что Соединенные Штаты затрудняют индийский экспорт.

Вариант поиска других торговых партнеров возможен, но в нем может быть "спрятана" скрытая поставка российской нефти через цепочку посредников. Например, Нью-Дели покупает нефть у Казахстана, но при этом Россия компенсирует Казахстану поставки в Индию своей собственной нефтью. И таким образом получается, что Индия как бы косвенно приобретает российскую нефть. Платит за нее Казахстан, а Индия платит Казахстану. Или через более длинную цепочку, через подставные фирмы, которые вообще невозможно идентифицировать с точки зрения их национальной принадлежности. Такие схемы уже используются, их можно усложнять, расширять и так далее».

За прошлую неделю объем морского экспорта российской нефти вырос более чем в полтора раза, до 480 тыс. т в сутки, подсчитали в Центре ценовых индексов. Российское сырье составляет треть индийского импорта нефти. Ранее премьер страны Нарендра Моди публично отверг вероятность отказа от российских энергоносителей. Найти замену почти 2 млн баррелей нефти в сутки Нью-Дели будет сложно. А уход Индии на другие рынки может спровоцировать рост цен до $80 за баррель, указывает Financial Times. При этом источники западных СМИ в индийском правительстве уверены — в ближайшее время в торговле ничего не изменится.

Как минимум потому, что «в одночасье» долгосрочные контракты разорвать сложно. И если Индия действительно откажется от покупки российской нефти, цены на нее могут стать трехзначными, считает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Быстро перекинуть эти объемы даже на Китай не удастся. То есть явно придется сокращать добычу на какое-то время. Мы видели опыт 2022 года, когда Россия только начала переходить с американского рынка на индийский и сокращала добычу на 1 млн баррелей в сутки примерно на четыре недели. Это привело к росту цен до $120 за баррель. Если нам придется сократить добычу на 1,8 млн баррелей, это создаст огромный дефицит предложения на рынке, и мы увидим, наверное, и $150 за баррель.

Индии сейчас в любом случае есть смысл несколько притормозить закупку российской нефти, потому что она сможет тогда поторговаться с Москвой о дополнительной скидке. Но опять же, это очень большой риск для самих Соединенных Штатов, потому что в 2022 году, когда мы сокращали на 1 млн баррелей в сутки добычу, и цена достигла $120 за баррель, был установлен исторический рекорд по стоимости бензина, дизеля на внутреннем рынке США. И тогда Трамп как раз активно критиковал Джо Байдена и говорил, мол, смотрите, до чего демократы страну довели.

А сейчас ровно такую же историю, только гораздо хуже может устроить он сам, если выполнит свои угрозы. Он разве пойдет на такое ради Украины? Пока бы я рассматривал данную ситуацию как блеф Трампа».

Тем временем Индия ожидает визита Владимира Путин в конце августа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление советника премьер-министра по нацбезопасности Аджита Довала.

Екатерина Вихарева