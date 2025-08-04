Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков НХЛ по совокупному заработку

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на первое место в перечне игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с самым большим доходом за всю историю, сообщил портал Sportrac.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По подсчетам Sportrac, за карьеру 39-летний нападающий заработал $161,72 млн. Ожидается, что за последний год контракта с «Вашингтоном» Овечкин получит еще почти $10 млн.

Всего в рейтинге Sportrac представлено 100 хоккеистов. В топ-3 вошли форварды «Питтсбург Пингвинс» канадец Сидни Кросби ($155,89 млн) и россиянин Евгений Малкин ($146,87 млн). Также в рейтинг попали российские хоккеисты Сергей Бобровский ($107,3 млн), Артемий Панарин ($87 млн), Никита Кучеров ($77,6 млн), Павел Дацюк ($77,2 млн), Владимир Тарасенко ($73,8 млн) и Сергей Гончар ($68,7 млн).

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году в составе клуба форвард стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкину принадлежит рекорд по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 897. Весной он опередил по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894). В 2017 году россиянин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ.

Таисия Орлова