Промежуточный ущерб от нападения ВСУ на Курскую область превысил 3 млрд рублей

Результатом нападения ВСУ на Курскую область стал ущерб на сумму свыше 3 млрд руб., рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул в интервью газете «Комсомольская правда», что это предварительная сумма, следователи продолжают оценивать ущерб.

Глава ведомства добавил, что правоохранители начали фиксировать преступления украинской армии с апреля 2025-го — после полного освобождения Курской области. Против украинских военнослужащих возбудили более 600 уголовных дел. Из них 213 направили в суд, приговоры получили свыше 230 бойцов ВСУ.

Бои в Курской области шли с 6 августа 2024-го по 26 апреля 2025 года. За это время погиб 331 мирный житель, от действий военнослужащих пострадали более 550 человек. В качестве обвиняемых по уголовным делам также проходят иностранные наемники.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко