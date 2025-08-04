Из-под мантии достали миллиарды

Как стало известно “Ъ”, сотни объектов недвижимости, оцениваемых более чем в 2 млрд руб., хочет отобрать Генпрокуратура у Аслана Трахова, больше двадцати лет занимавшего пост председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи. По версии надзора, активы Аслана Трахова — судьи в отставке, кавалера ордена Почета и медали «Слава Адыгеи» — имеют коррупционное происхождение и спрятаны в результате оформления на членов его семьи и третьих лиц. Уйдя с должности, Аслан Трахов начал процесс возвращения имущества в семью, а коррупционно-судейские традиции, по данным прокуроров, продолжил его сын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: ALDOR46 / Wikipedia Бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: ALDOR46 / Wikipedia

Иск (имеется в распоряжении “Ъ”), подписанный первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, подан в Октябрьский райсуд Краснодара. Главным ответчиком по нему выступает Аслан Трахов, с 1998 по 2019 год возглавлявший судебную систему Адыгеи, а сейчас имеющий статус судьи в отставке. Вместе с отцом за коррупционное правонарушение будет отвечать Рустем Трахов, в свое время руководивший Прикубанским райсудом Краснодара, а теперь работающий в нем судьей.

Надзор установил, что Аслан Трахов, верша правосудие, в полном объеме не соблюдал, а зачастую просто игнорировал наложенные на него в связи с занимаемой должностью запреты и ограничения. При этом он скрывал и свое истинное материальное положение, которое, по данным прокуроров, никак не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи.

Ответчик оформлял дорогостоящую недвижимость, приобретенную в Адыгее и Краснодарском крае, на близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц. У фиктивных владельцев также не было финансовых возможностей для покупки всех этих активов.

Как установила Генпрокуратура, в период с 2006 по 2018 год Аслан Трахов оформил 24 объекта недвижимости — земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре кадастровой стоимостью более 27 млн руб. на отца своей супруги Светланы Траховой — Чесебия Чуяко 1936 года рождения. Из них 4 объекта были проданы при жизни господина Чуяко, а после его смерти в 2021 году 18 унаследовала его дочь, а еще 2 — сын.

Госпожа Трахова была управделами Адыгейского госуниверситета, в 2019 году вышла на пенсию. Несмотря на скромную должность, она с 2002 по 2019 год приобрела 25 объектов недвижимости кадастровой стоимостью порядка 80 млн руб. Среди них — дом с земельным участком в Краснодаре, а также несколько объектов в Сочи. Став пенсионеркой, госпожа Трахова устроила распродажу, реализовав 15 объектов, оцениваемых по кадастру в 40 млн руб.

Дочь судьи Сусана Коблева (Трахова) до 2019 года не имела легальных источников дохода, тем не менее в 2002–2019 годах, по данным прокуроров, купила 68 объектов, которые даже в кадастре стоили более 520 млн руб. Это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них, оцениваемые в кадастре в 285 млн руб., женщина продала. Другую часть — использовала под салоны красоты, учредителем которых и выступала.

После того как Аслан Трахов в 2019 году по достижении предельного возраста для занятия поста председателя ВС Адыгеи вышел в отставку, номинальные владельцы, на которых были зарегистрированы его активы, как установил надзор, начали возвращать их в семью экс-судьи.

Так, Любовь Макаренко, в 2021 году выступившая единственным учредителем ООО «Торговый комплекс "Монарама Адыгея"», в качестве оплаты уставного капитала передала в его собственность участок площадью 95 тыс. кв. м и расположенные на нем объекты торговли в ауле Новая Адыгея. Стоимость имущества составила 196 млн руб., которых у госпожи Макаровой официально не было. В последующем в результате «череды не имеющих экономического смысла сделок» через двух номиналов «корпоративный контроль» над обществом был установлен со стороны дочери экс-судьи Трахова Сусаны Коблевой (60%) и ее бывшего супруга Каплана Коблева (15%). Оставшиеся 25% долей оформили на некую Марию Ульянову.

От использования данного и других активов Аслан Трахов и члены его семьи продолжают получать незаконный доход, вкладывать деньги в покупку новых объектов, «приумножая первично полученные с нарушением законодательства о противодействии коррупции средства». При этом сохранить контакт с судебным сообществом и влияние на него Аслану Трахову позволяют членство в Совете судей Адыгеи и председательство в Совете ветеранов судебной системы региона.

Авторитет и связи с судьями Верховного суда республики, находившимися ранее в его непосредственном подчинении, Аслан Трахов, по данным Генпрокуратуры, использует «для обогащения членов своей семьи и их родственников».

Так, чтобы уменьшить налоговую нагрузку от владения его дочерью и аффилированными с ней лицами коммерческой недвижимостью, Аслан Трахов через судебные механизмы обеспечил снижение ее кадастровой стоимости. Генпрокуратура полагает, что именно благодаря протекции Аслана Трахова в период с 2023 по 2024 год представитель семьи добился в Верховном суде Адыгеи уменьшения кадастровой стоимости недвижимости и земли совокупной площадью порядка 35 тыс. кв. м и свыше 11 га соответственно, которые оценивались в 1,3 млрд руб.

«Коррупционное поведение» Аслана Трахова было «вскрыто» Генпрокуратурой. Судебные акты, снизившие на 230 млн руб. кадастровую стоимость имущества, в апелляционном порядке отменены.

В свою очередь, судьи Верховного суда Адыгеи из-за участия родственников бывшего председателя суда республики в процессах взяли самоотводы и инициировали изменение их территориальной подсудности. Третий апелляционный суд общей юрисдикции для объективности передал данные споры в Волгоградский областной суд, которым производства по ним были прекращены: истцы отказались от апелляционного обжалования или заявленных административных требований.

В Генпрокуратуре считают, что поведение Аслана Трахова — это не что иное, как акт коррупции, направленный на капитализацию приобретенных на неподтвержденные доходы активов.

Более того, процесс передачи активов от доверенных лиц экс-судье Трахову продолжается до сих пор.

В собственность его жены в 2021 и 2022 годах было оформлено 23 объекта, в том числе 18 доставшихся от отца. 18 она продала, 4 объекта в Сочи в 2025 году подарила внучке Милане Коблевой, а земельный участок в Адыгее площадью более 4 тыс. кв. м — внуку Тимуру Коблеву.

В 2022 году Сусане Коблевой от Исмаила Ожева, выступавшего номинальным держателем активов ее отца, перешло 38 объектов коммерческого назначения на Шоссейной улице в поселке Яблоновский (Адыгея) кадастровой стоимостью более 100 млн руб. Другой номинал передал ей расположенные там же участки земли через два года. Всего же с 2020 по 2025 год госпожа Коблева приобрела в собственность более 100 объектов недвижимости общей стоимостью более 820 млн руб. Среди них — торговый центр на Красной улице Новороссийска площадью 780,1 кв. м (19 млн руб.).

Бывший супруг госпожи Коблевой Каплан Коблев, не имея официальных доходов от трудовой и иной законной деятельности, по данным Генпрокуратуры, в период с 2022 по 2025 год приобрел более 500 объектов кадастровой стоимостью порядка 1,1 млрд руб.

Значительную долю от указанного объема имущества составляли участки, образованные в феврале 2023 года в результате раздела земельного массива в Майкопе площадью более 36 га «для сельскохозяйственного производства» более чем на 450 наделов. Эту территорию в декабре 2022 года господин Коблев получил от предпринимателя Александра Белова. Тот, действуя в интересах семьи судьи, в сентябре того же года выступил посредником при выкупе недвижимости и «номинально закрепил за собой».

Помимо земли более 400 объектов кадастровой стоимостью свыше 300 млн руб. господин Коблев продал, оставшись владельцем 162 объектов, оцениваемых в 600 млн руб.

Еще одним держателем активов семьи Траховых выступает, по данным Генпрокуратуры, генеральный директор ООО «Торговый комплекс "Монарама Адыгея"» Султан Коблев. На него, в частности, с 2022 года зарегистрированы помещения в жилом доме купца и мецената Лю Нахлуховича Трахова начала XX века.

Таким образом, по подсчетам прокуроров, Аслан Трахов, будучи председателем Верховного суда Адыгеи, приобрел и оформил на близких родственников, доверенных и подконтрольных ему лиц недвижимость стоимостью более 2,5 млрд руб.

Интересно, что, по данным надзора, «семейную традицию» продолжил сын Аслана Трахова Рустем Трахов, с 2006 года работающий в судебной системе. Начинал с должности мирового судьи в Краснодаре, с 2018 по 2024 год являлся председателем Прикубанского районного суда столицы Кубани, а сейчас работает в нем же обычным судьей.

Руководство судом, по данным Генпрокуратуры, позволяло ему «обеспечивать дальнейшую капитализацию активов своего отца и близких родственников». Так, Рустемом Траховым была реализована схема, благодаря которой он получил дом в элитном районе Краснодара площадью более 517 кв. м, а затем возвел на том же участке еще пару строений.

Теперь Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства всех активов членов семьи Аслана Трахова и связанных с ними людей, а также на взыскании с них денег за уже проданное имущество, которое было получено коррупционным путем. Суд уже наложил на объекты обеспечительные меры.

Николай Сергеев