«Меридиан» готов отдать улов

Крупный поставщик рыбы и морепродуктов «Юнифрост» готовится выкупить бизнес группы «Меридиан», которая специализируется на выпуске пресервов. Стоимость сделки может превысить 5 млрд руб. «Юнифросту» она поможет занять до 60% в сегменте крабовых палочек и 35–40% — на рынке пресервов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство пресервов

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Производство пресервов

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

ООО «Юнифрост» обратилось в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении трех юридических лиц, входящих в группу «Меридиан»: АО «Меридиан», ООО «Торговый дом "Меридиан"» и ООО «Меридиан-Трейдинг», говорится в сообщении службы. В каждом из них компания рассчитывает получить по 100%.

В «Юнифросте» “Ъ” пояснили, что пока идут процедуры оформления сделки, не уточнив ее параметры. В «Меридиане» говорят, что она может завершиться через несколько месяцев после получения необходимых разрешений. Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценивает бизнес ГК «Меридиан» в 5–7 млрд руб. с учетом долга.

«Юнифрост» — один из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов. Компания существует с 2004 года, ее головной офис находится в Санкт-Петербурге. Выручка ООО «Юнифрост» в 2024 году, согласно СПАРК, составила 45,5 млрд руб., увеличившись на 44,2% год к году. Чистая прибыль прибавила 88,6%, достигнув 3,4 млрд руб. Единственным владельцем компании выступает Анна Романова.

В 2023 году объем отгрузок «Юнифроста» составил 80 тыс. тонн, говорится на сайте компании. Но с тех пор бизнес существенно расширился. В 2024 году компания выкупила ГК «Агама», крупного производителя рыбы, морепродуктов и замороженных овощей (бренды Agama и «Бухта изобилия»). Одновременно «Юнифрост» могла выступить приобретателем российского бизнеса литовской Viciunai Group, производителя крабовых палочек Vici. В начале 2024 года стало известно о переходе ее локальных структур в периметр УК «Группа "Океан"», которая могла действовать в интересах «Юнифроста» (см. “Ъ” от 8 апреля 2024 года).

«Меридиан» существует на базе одноименного советского предприятия, специализируется на рыбопереработке, выпуская в основном пресервы и готовые блюда. Это продукция под брендами «Меридиан», Milegrin, «Мирамар» и «Рыбный базар». Основным бенефициаром бизнеса, согласно СПАРК, выступает Владимир Малахов. Совокупная выручка АО «Меридиан», ООО «Торговый дом "Меридиан"» и ООО «Меридиан-Трейдинг» в 2024 году составила 13,7 млрд руб. Год к году значение выросло на 12,5%. Чистая прибыль сократилась на 58,3% год к году, до 468,6 млн руб.

Иван Пешков отмечает, что «Юнифрост» долго развивался как B2B-дистрибутор, но сейчас движется к созданию вертикально интегрированной компании. Приобретение производственных мощностей ГК «Меридиан», по его мнению, позволит расширить линейку продукции. Собеседник “Ъ” на FMCG-рынке не исключает, что впоследствии «Юнифрост» будет заключать и другие сделки. Группа, по его словам, рассматривает для покупки большой пул активов, связанных с рыбопереработкой.

Сейчас «Юнифрост» — крупнейший игрок на рынке импорта и дистрибуции рыбной продукции, но этот бизнес связан с рисками, в том числе ограничениями на поставки из отдельных стран, поясняет источник “Ъ” на рыбном рынке.

Покупка активов в рыбопереработке, по его мнению, позволяет диверсифицировать бизнес, выйдя на работу с конечным потребителем. Среднюю доходность этого направления эксперт оценивает в 14%. С закрытием сделки по покупке «Меридиана» доля «Юнифроста» на рынке крабовых палочек, по подсчетам источника “Ъ”, составит 60%, пресервов — 35–40%.

Другим направлением диверсификации для «Юнифроста», по мнению собеседника “Ъ” на рыбном рынке, могла бы стать добыча или аквакультура. Но эти направления более капиталоемкие, купить здесь заметные активы за 5–7 млрд руб. невозможно, считает эксперт.

Согласно подсчетам аналитической компании «Нильсен» и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, натуральные продажи рыбы и морепродуктов в рознице с апреля 2024-го по март 2025 года выросли на 4% к предыдущим 12 месяцам. Например, продажи селедки выросли на 5%, рыбных паст и спредов — на 9%. Самую заметную динамику показали замороженные рыбные полуфабрикаты: объемы их реализации увеличились на 18% год к году.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев