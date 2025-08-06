В один «Терек» дважды не войдешь

Провал «Ахмата» на старте сезона вернул в отечественный футбол одного из самых любопытных его персонажей. На освободившуюся после увольнения Александра Сторожука должность главного тренера грозненская команда назначила Станислава Черчесова. Под руководством Черчесова сборная России прорвалась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, а в 2021-м потерпела неудачу на первенстве континентальном. После отставки Станислав Черчесов трудился исключительно за рубежом, а последним местом его работы была национальная команда Казахстана, которую он покинул после череды осечек и скандала из-за неудачной шутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый тренер «Ахмата» Станислав Черчесов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Новый тренер «Ахмата» Станислав Черчесов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ахмат» объявил о назначении главным тренером клуба 61-летнего Станислава Черчесова. С ним подписан контракт сроком на три года. Черчесов занял должность, освобожденную накануне, 5 августа, Александром Сторожуком. Он был уволен после провального старта сезона. «Ахмат», который в сезоне предыдущем уцелел в Российской премьер-лиге (РПЛ), одолев в стыковых матчах «Урал», а затем провел активную по меркам рядовых ее представителей трансферную кампанию, потратив на новичков более €5 млн и укрепившись рядом известных в РПЛ футболистов вроде Мохамеда Конате, Эгаша Касинтуры и Брайана Мансильи, открыл очередное первенство тремя подряд поражениями — от «Рубина», ЦСКА и махачкалинского «Динамо». В FONBET Кубке России он также стартовал с проигрыша — «Зениту».

Беды грозненского клуба вернули после очень длительного перерыва в отечественный футбол одного из самых любопытных его персонажей.

Довольно долго в тренерской карьере Станислава Черчесова, знаменитого в прошлом вратаря, не было ничего примечательного. Начав ее в Австрии, он еще в нулевые перебрался в Россию, сразу очутившись на ключевом посту в «Спартаке», однако вскоре его покинул. После этого интересовались Черчесовым в основном клубы-середняки. Так в его резюме оказалась и грозненская команда, называвшаяся ранее «Тереком». В него Черчесов попал в сентябре 2011 года, отработав два неполных сезона. После окончания второго «Терек» расстался с ним, невзирая на неплохую игру команды и неплохой результат: восьмое место было в тот момент рекордным для грозненцев взлетом.

Дальше Станислав Черчесов с переменным успехом руководил пермским «Амкаром» и московским «Динамо». Все изменилось в 2015 году, когда Черчесов отправился в польскую «Легию», с ходу добыв с ней оба внутренних трофея — золото чемпионата и Кубок страны. Они заставили обратить на него внимание тех, кто отвечал за подбор кадров для сборной России. Именно Черчесову, несмотря на достаточно скромный тренерский бэкграунд, доверили ее после слабого выступления на чемпионате Европы во Франции в 2016 году.

То вызвавшее дискуссии решение в итоге принесло Станиславу Черчесову статус национального героя. С ним российская сборная добилась самого громкого — наряду с выходом в полуфинал чемпионата Европы 17-летней давности — прорыва в своей истории. На домашнем мировом первенстве в 2018 году, невысоко котируясь, она добралась до четвертьфинала, по дороге к нему выбив входивших в число фаворитов испанцев, а в борьбе за полуфинал уступила хорватам лишь в серии пенальти.

Вклад в прорыв тренерского штаба выглядел колоссальным: эксперты отмечали и прекрасную физическую подготовку россиян, и грамотный выбор основного состава, и интересные тактические решения Черчесова — скажем, ставку на энергичный прессинг.

Продолжение триумфа, правда, было скромным. В футбольной элите сборная России так и не закрепилась, летом 2021 года привычно вылетела из чемпионата Европы после группового этапа, а Станислав Черчесов уступил тренерский пост Валерию Карпину, чтобы снова уехать за границу, в лигу «второго эшелона», и снова неплохо проявить себя там. Черчесова пригласил венгерский «Ференцварош». С российским специалистом он доминировал в своем первенстве, дважды взяв его золото и добавив к нему Кубок страны, а в 2022 году, достойно сыграв на групповой стадии Лиги Европы, впервые почти за полвека проник в весеннюю часть еврокубков.

Впрочем, «Ахмат» поставил на Станислава Черчесова после отрезка, который стал чуть ли не худшим в его биографии. Любопытно, что в июне 2024 года в сборную Казахстана Черчесова отправили, по сути, сами грозненцы. В поисках перспективного наставника их привлекла трансформация, происшедшая с казахстанцами благодаря тренеру Магомеду Адиеву. Команда, балансирующая на границе между первой и второй сотнями рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), никогда не претендовавшая на что-то по-настоящему серьезное, фактически вечный аутсайдер, располагающийся в той нише, сразу за которой — футбольные «карлики» вроде санмаринцев или андоррцев, стала сенсацией отбора к чемпионату Европы в Германии, состоявшемуся летом 2024 года. В своей группе казахстанцы финишировали четвертыми, но всего в четырех очках от двух обладателей прямых путевок на первенство — датчан и словенцев. При этом сильную сборную Дании по ходу квалификации они на своем поле обыграли, а на попадание в двойку претендовали вплоть до заключительного тура, после него оступившись в стыковых матчах.

Адиев очутился в «Ахмате», однако быстро в нем разочаровавшемся, а Станислав Черчесов — в сборной Казахстана, которая при нем опять опустилась на уровень «карликов». В прошлогоднем розыгрыше Лиги наций казахстанцы, встречаясь с крепкими, но все же не относящимися к грандам оппонентами — норвежцами, австрийцами и словенцами,— умудрились не забить ни единого мяча и набрать всего очко. А если что-то с ними связанное и вызвало резонанс, то это скандал, спровоцированный Черчесовым. После проигрыша словенцам он услышал от кого-то из журналистов, с которыми, и будучи тренером российской сборной, иногда был резок, вопрос на казахском языке, а увидев, что на его авторе футболка парижского ПСЖ, поинтересовался, не по-французски ли тот говорит. Объяснений от Станислава Черчесова потребовали власти Казахстана в лице Министерства туризма и спорта, а футбольная федерация оштрафовала наставника на 738,4 тыс. тенге (около 150 тыс. руб.).

В «Ахмате» Черчесову предстоит уже в субботу выдержать тяжелое испытание. В четвертом туре грозненцы принимают расставшийся весной с золотом чемпионата, которое добывал шесть турниров подряд, «Зенит». Комментируя ситуацию в клубном Telegram-канале, Станислав Черчесов признался, что в настоящий момент «Ахмат» не может «ставить глобальных целей», думает «только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником», а его приоритетная задача — «вернуть зрителей на трибуны».

Алексей Доспехов