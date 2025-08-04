Алкогольный тайм-аут

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, активно борющийся с алкоголизацией местного населения, сообщил, что с 1 августа 2025 года в регионе прекращает свою работу сеть алкомаркетов «Красное & Белое». При этом ритейлер опровергает информацию о полном уходе из области, заявив, что магазины продолжат работу, но без реализации алкоголя. Эксперты предупреждают о риске роста нелегального рынка и переориентации спроса на неформальные каналы продаж, а также о сокращении рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 4 августа сообщил в своем Telegram-канале, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» прекращает свою деятельность в регионе. По его словам, с 1 августа основное юрлицо «Красного & Белого» — ООО «Альфа-М» подало заявление о досрочном прекращении лицензий на торговлю алкоголем в регионе.

«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны»,— заявил господин Филимонов. В регионе давно идет борьба с алкомаркетами. С 1 марта 2025 года розничная торговля алкоголем в Вологодской области была ограничена двумя часами в день — с 12:00 до 14:00. Также документ вводит запрет на продажу алкоголя в рознице в праздничные дни.

«Красное & Белое» — основанная в 2006 году розничная сеть в формате «магазинов у дома», специализирующаяся в первую очередь на торговле алкоголем. По собственным данным компании, сейчас ей принадлежит более 21,2 тыс. торговых точек, в которых помимо спиртного реализуются также продукты питания. По данным Infoline, в первом квартале 2025 года выручка Mercury Retail Group, куда входят «Красное & Белое» и «Бристоль», увеличилась на 23,1% год к году, примерно до 365 млрд руб.

Вскоре после заявления господина Филимонова основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников опроверг информацию о прекращении деятельности сети в регионе. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин говорит, что с прекращением действия лицензий столкнулась только часть магазинов «Красное & Белое», другие — продолжат реализацию алкоголя и продуктов питания, на долю которых приходится половина ассортимента сети.

По подсчетам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, на 1 июля в Вологодской области работали 58 магазинов «Красное & Белое». Их число планомерно сокращалось с конца 2024 года.

В октябре 2024 года в регионе действовали 168 объектов сети, на начало 2025 года — 144, на начало апреля 2025 года — 66. «Красное & Белое», по его словам, не единственная сеть, которая проводит оптимизацию: закрыть часть точек были вынуждены другие федеральные и региональные игроки. В условиях действия ограничений многие сети лишены мотивации к открытию новых магазинов, подчеркивает господин Бурмистров.

Максим Каширин, президент Simple Group, декабрь 2024 года, в интервью “Ъ”: Причина алкоголизации… идет от низкого уровня жизни, от отсутствия перспектив, социальной жизни, работы

Как отмечает коммерческий директор алкогольной Stellar Group Александр Гревцов, 85–90% всех отгрузок алкоголя приходятся на крупные торговые сети. При этом крупные распределительные центры ритейлеров обслуживают логистику в сетевые магазины сразу нескольких регионов. Единственный распредцентр в Вологде открыла сеть «Бристоль», входящая в одну группу с «Красным & Белым», отмечает эксперт. Но пока информации о закрытии магазинов «Бристоль» в Вологде не поступало.

Председатель президиума АКОРТ (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов считает, что от перегибов в регулировании продаж алкоголя региональные власти сталкиваются с сокращением налоговых поступлений и рабочих мест. По его подсчетам, по итогам 2025 года для 11 регионов России, где ужесточают требования к продажам, это может обернуться сокращением около 5 тыс. рабочих мест и снижением доходов региональных бюджетов на несколько миллиардов рублей. Георгий Филимонов в своем Telegram-канале пообещал помочь с трудоустройством всем, кто потеряет работу после ухода «Красного & Белого».

Алексей Небольсин считает, что «Красное & Белое» занимает значительную долю легальных продаж алкоголя в Вологодской области. По его мнению, ключевым последствием ограничения розничных продаж алкоголя в Вологодской области станет рост нелегального сектора.

В Росалкогольтабакконтроле (РАТК) считают, что закрытие лицензированных магазинов приведет к появлению продаж нелегальной продукции, «несущей реальную угрозу для здоровья и жизни потребителей».

По данным РАТК, в январе—июне 2025 года в Вологодской области в опте было реализовано 983,8 тыс. декалитров (дал) алкогольной продукции (без учета пива, сидра, пуаре, медовухи), что почти на 19% меньше год к году. В Вологде реализация алкоголя сокращается в целом сильнее, чем в среднем по России. В первом полугодии в целом по стране было продано 97,3 млн дал такой продукции, что на 12,9% меньше год к году, следует из подсчетов РАТК.

По словам собеседника “Ъ” на рынке ритейла, «Красное & Белое» уже является не столько алкомаркетом, сколько продуктовым магазином формата «у дома». По его мнению, закрывая магазины этой сети, региональные власти позволяют другим федеральным ритейлерам выигрывать конкуренцию.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова