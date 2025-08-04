Экс-директору парка «Патриот» Ахмедову запросили шесть лет колонии
Гособвинение запросило шесть лет лишения свободы бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову. Ему также хотят назначить штраф на сумму 500 тыс. руб. Фигуранта обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Вячеслав Ахмедов
Фото: Парк «Патриот»
Вместе с господином Ахмедовым обвиняемыми проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Как считает следствие, злоумышленники подделали документы о строительных работах в парке и похитили свыше 25 млн руб. За эти деньги мошенники построили загородный и гостевой дома, и баню на загородном участке господина Попова.
Вячеслав Ахмедов признал вину и заключил досудебное соглашение. По его словам, он принимал на работу в «Патриоте» несуществующих сотрудников по указке экс-замминистра обороны. Фигурант также заявил, что находился в полной служебной зависимости от господина Попова и не получал выгоды от преступлений.
Подробнее о деле экс-замминистра — в материале «Ъ» «Генерал жил и ездил на взятках».