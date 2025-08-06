Электросамокаты замедляют баллами

Власти Москвы сообщили о запуске тестирования нового механизма борьбы с электросамокатчиками, которые ведут себя агрессивно и часто нарушают правила. Операторы сервиса проката будут начислять пользователям баллы: при низком рейтинге у водителя будет ограничена скорость или он потеряет доступ к различным удобствам, таким как возможность поездки без блокировки депозита. По предварительным оценкам, эти ограничения затронут менее 1% пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая система рейтингов повлияет на поведение нарушителей на электросамокатах, уверены операторы кикшеринга

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Новая система рейтингов повлияет на поведение нарушителей на электросамокатах, уверены операторы кикшеринга

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в среду, 6 августа, заявил о запуске в тестовом режиме системы оценки вождения пользователей кикшеринга. Операторы, анализируя историю поездок, количество нарушителей и опыт катания, теперь выставляют клиентам оценку по балльной системе. «Пользователям с низким рейтингом операторы будут ограничивать доступ к поездкам и замедлять скорость на оживленных участках в городах»,— пояснили в департаменте транспорта Москвы. Похожая система уже применяется в каршеринге: операторы повышают цену за поездку, в случае если водитель ездит неаккуратно и совершает много нарушений.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за шесть месяцев 2025 года число ДТП с электросамокатами в целом по России сократилось на 20% (до 1,5 тыс. ДТП), в Москве — на 50% (до 251 аварии).

«Пока рейтинг работает в тестовом режиме,— заявил Максим Ликсутов.— В ближайшее время пользователи смогут увидеть свой личный рейтинг вождения в приложениях. Мы поддерживаем такие меры и благодарим пользователей, которые соблюдают ПДД и водят аккуратно».

В Whoosh, где уже некоторое время тестируют новую систему, рассказали “Ъ”, что у основной части пользователей высший балл в рейтинге, так как они ездят аккуратно, не нарушают и не попадают в инциденты. Низкий рейтинг у 0,03% клиентов. При выставлении балла компания учитывает общее число поездок пользователей, наличие штрафов, предупреждений, количество аварий, стиль вождения.

Анализируя данные, Whoosh выставляет «персональные» настройки для каждого пользователя.

Скорость, к примеру, может быть снижена с разрешенных 25 до 20 км/ч.

У пользователей с низким рейтингом могут заморозить на время поездки сумму депозита (большинству клиентов это не требуется).

В ряде городов, где плохо ловит спутниковый сигнал и возникают сбои при определении места поездки, у ездоков с низким рейтингом компания попросит прислать фотографию для подтверждения локации перед завершением аренды.

Пользователям с высоким баллом этого делать не нужно, им компания «доверяет».

В «МТС Юрент» рассказали, что тестируют новую систему пока на части пользовательской базы, учитывая при этом количество поездок, наличие штрафов, предупреждений, стиль вождения и факт подтверждения возраста. Максимально в рейтинге можно получить 100 баллов. «Нарушители будут терять баллы, и максимальная скорость электросамоката для них будет снижаться до 18–20 км/ч,— пояснили в компании.— Злостных и системных нарушителей "МТС Юрент" продолжает блокировать, согласно правилам сервиса». В Whoosh также напоминают об опции блокировки самых агрессивных ездоков.

«Рассчитывать, что эта одна мера существенно на что-то повлияет, не стоит,— отмечает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.— Но комплексная работа и набор мер, которые реализуются операторами, уже дают результат в виде снижения аварийности. Статистика оператора говорит, что занижается скорость 0,03% пользователей — они не могут сгенерировать большое количество нарушений, но им необходимо снижать скорость в профилактических целях». С низким местом в рейтинге и ограничениями, предполагает госпожа Эрдман, столкнутся и те, кто регулярно игнорирует требования спешиться на переходе или оставляет электросамокат за пределами парковки.

Новая система, возможно, будет даже эффективнее, чем штрафы, считает член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

«Было бы неплохо ввести еще скидки для тех, кто не создает проблем,— считает он.— Достаточно частое нарушение, когда пользователь не спешивается перед переходом, чтобы проехать быстрее, экономя деньги в поминутном тарифе. При этом это фиксируется как нарушение. Если он будет получать скидку за отсутствие нарушений, то, возможно, это станет мотивацией этого больше не делать».

Иван Буранов