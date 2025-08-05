Турист разбирается сам

Основным каналом планирования летнего отдыха в России этим летом стали цифровые платформы: ими воспользовались 63% путешественников. Напрямую обращаются в отели и авиакомпании 21% туристов. Доля профильных сервисов в структуре продаж туристических услуг медленно растет, в том числе за счет развития программ лояльности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отдых по России без помощи агентов этим летом запланировали 84% туристов, следует из опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ). 63% граждан, по данным исследования, пользуются услугами профильных цифровых платформ и агрегаторов, 21% совершают прямые бронирования через ресурсы отелей и авиакомпаний. Ранее аналогичные исследования не проводились, но, судя по всему, доля самостоятельных туристов сокращается: по итогам летнего сезона 2022 года в турфирмы не планировали обращаться 94% путешественников, следует из данных ВЦИОМа. В последующие два года аналогичные вопросы не задавались.

Данные Travelline (система управления гостиничными продажами) указывают на постепенное увеличение доли туристических сервисов. В январе—июле с помощью онлайн-тревел-агентств (ОТА) в России было совершено 58,9% бронирований. Год к году значение прибавило 1 процентный пункт (п. п.). Основными каналами для отельеров стали «Яндекс Путешествия» (15,4% бронирований в январе—июле), «Островок» (11,8%) и Bronevik.com (5,5%). Хотя данные по сетям могут разниться. Например, в Cosmos Hotel Group “Ъ” пояснили, что через собственные ресурсы компании продаются 75% номеров, в «Васта Отель Менеджмент» — 78%.

Топ-10 онлайн-тревел-агентств на гостиничном рынке в январе—июле 2025 года (%) Выйти из полноэкранного режима Сервис Доля в 2025 году Доля в 2024 году «Яндекс Путешествия» 15,43 14,56 «Островок» 11,79 12,79 Bronevik.com 5,48 6,03 Acase.ru 5,25 5,1 Zabroniryi.ru 4,35 4,54 101hotels.com 2,35 2,58 «Отели в Т-Банке» 1,82 1,04 Ozon 1,5 0,9 OneTwoTrip 1,26 1,48 «Суточно.ру» 1,1 0,94 Открыть в новом окне Источник: Travelline.

Директор АТАГ Александр Брагин считает, что сдержанный рост продаж через ОТА продолжится и к концу 2025 года их доля на гостиничном рынке может достигнуть 59%. Прирост составит 3 п. п. год к году. Эксперт считает, что увеличению продаж через тревел-сервисы способствуют развитие автотуризма, который нередко предполагает краткосрочный горизонт планирования, и рост въездного турпотока. Иностранцы в России нередко лишены возможности бронировать туристические услуги напрямую из-за ограничений на работу банковских карт.

До ухода с российского рынка Booking.com в 2022 году доля гостиничных продаж через ОТА приближалась к 80%, но с прекращением работы привычных сервисов показатель резко опустился до 48% — граждане все чаще стали обращаться в объекты размещения напрямую (см. “Ъ” от 23 марта 2023 года). С тех пор рынок постепенно возвращается к прежним значениям, доля ОТА увеличивается, констатирует директор по маркетингу и развитию продукта OneTwoTrip Алексей Тлепов. К показателю в 80% рынок, по его прогнозам, может прийти в перспективе трех-пяти лет.

По результатам собственного опроса «Островка» 33% туристов считают, что стоимость размещения на сайтах отелей может быть выше, чем у агрегаторов, 21% обращали внимание на отсутствие программ лояльности, 20% — на неудобный интерфейс, 12% не доверяют владельцам сайтов отелей. Александр Брагин ключевыми преимуществами ОТА считает возможность сравнения различных предложений и проведение безопасной оплаты. Для отельеров продажи через собственные ресурсы при этом традиционно считаются более выгодными за счет отсутствия комиссии за бронирование. Ее размер в ОТА, по словам собеседника “Ъ” на гостиничном рынке, обычно составляет 18–20%, но в некоторых случаях может достигать 30%.

Активнее пользуется тревел-платформами молодая аудитория. Согласно подсчетам ВЦИОМа и АТАГ, среди респондентов в возрасте 18–24 лет путешествия по России через ОТА этим летом планировали 78% респондентов. Минимальный показатель — среди потребителей старшего возраста (более 60 лет): 56%. Такие путешественники чаще обращаются в отели и авиакомпании напрямую — 23%.

К турагентам для приобретения пакетных туров этим летом обращались 11% путешественников. Максимальный показатель — среди туристов в возрасте 45–59 лет: 13%. Минимальный — в категории 18–24 года: 5%. В Ассоциации туроператоров России ранее отмечали, что туроператоры и агрегаторы обеспечивают около 50% поездок по стране. Но речь часто о бронировании отдельных услуг, а не пакетных решений.

Александра Мерцалова